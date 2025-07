Italia-Brasile diretta: segui la finale della Volley Nations League femminile LIVE

LODZ (POLONIA) - Reduce da 28 vittorie consecutive in gare ufficiali, oggi (27 luglio, ore 20) l'Italia di volley femminile scenderà in campo all'Atlas Arena di Lodz nella finale della Nations League con l'obiettivo di bissare il titolo vinto lo scorso anno a Bangkok (arrivato dopo lo storico primo trionfo conquistato in questa competizione nel 2022). Di fronte alle azzurre del ct Julio Velasco, campionesse olimpiche in carica, ci sarà il Brasile di Zé Roberto. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

20:07

Time-out Velasco: Italia sotto di quattro punti

Azzurre che provano a reagire, ma che restano estremamente fallose e sono sotto 7-3 con il Brasile in questo avvio di primo set. Time-out chiamato da Velasco per resettare le sue ragazze.

20:04

Italia tesa: il Brasile allunga

Avvio contratto dell'Italia, che pare soffrire la spensieratezza del Brasile, subito avanti 4-1.

20:03

Italia-Brasile 1-1: la tensione si fa sentire

Italia in battuta e subito un pasticcio, indice del nervosismo da finale. Poi Sylla rimette subito le cose a posto.

19:59

È il momento degli inni di Italia e Brasile

Ora è davvero tutto pronto: suonano gli inni nazionali, prima quello dell'Italia, poi quello del Brasile. E si inizia!

19:53

Si riscalda l'Atlas Arena di Lodz: squadre in campo

Le giocatrici fanno il loro ingresso in campo, accolte dall'ovazione dell'Atlas Arena di Lodz. Ora le fasi di riscaldamento, poi il via alla finale della Nations League!

19:43

Italia reduce da un doppio 3-0

Stasera sarà certamente un'altra storia, ma l'Italia arriva come meglio non potrebbe alla finale con il Brasile, reduce da due rotondi 3-0 ai danni degli Stati Uniti ai quarti e delle padrone di casa della Polonia in semifinale.

19:38

Gabi pericolo pubblico numero uno, ma non solo...

Il pericolo pubblico numero uno per le Azzurre sarà la fuoriclasse Gabi, che nella semifinale con il Giappone ha letteralmente trascinato il Brasile mettendo a segno ben 25 punti. Non sarà però l'unica insidia per le ragazze di Velasco, che dovranno guardarsi anche dall'altra schiacciatrice verdeoro Julia Bergmann.

19:25

Brasile contro il tabù Nations League

È una delle Nazionali più forti del Mondo, ma la Nations League resta un tabù per il Brasile, tre volte finalista (2019, 2021, 2022) e sempre sconfitto. Un dato paradossale, considerando che la competizione 'antenata' della Nations League, il Grand Prix, ha visto la Seleçao trionfare in ben dodici occasioni.

19:14

L'ultimo precedente lo show azzurro al Maracanazinho

L'ultimo precedente tra Itaia e Brasile è datato 8 giugno, sempre in Nations League, con le Azzurre capaci di ammutolire il Maracanazinho con un eloquente 3-0. Mancava però la campionessa verdeoro Gabi, la milgior schiacciatrice al mondo in questo momento, che stasera invece guiderà la Seleçao.

19:06

L'Italia vuole difendere il titolo

Terza finale di Nations League negli ultimi quattro anni per l'Italia, che giocherà da campionessa in carica per difendere il titolo del 2024 e conquistare uno storico tris, sommandolo al successo del 2022.

19:00

Italia-Brasile: dove vederla in tv e in streaming

Atlas Arena di Lodz, Polonia