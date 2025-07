Italia-Brasile, finale Volley Nations League: formazioni, orario e come vederla in tv e streaming

LODZ (POLONIA) - Appuntamento con la storia per l'Italia femminile del volley: dopo aver travolto le padrone di casa della Polonia, le azzurre di Julio Velasco, campionesse olimpiche in carica, staccano il pass per la terza finale di Nations League in quattro anni e si apprestano a vivere una nuova storica serata. Oggi (domenica 27 luglio), davanti ai 13mila spettatori dell'Atlas Arena di Lodz, Paola Egonu e compagne sfideranno il Brasile (che ha eliminato il Giappone) per la conquista del titolo: in caso di successo, l'Italvolley femminile festeggerebbe il terzo trionfo della storia dopo gli allori del 2022 e 2024.