Italia-Polonia, finale di Volley Nations League: dove vederla in tv, orario e quando si gioca

Sarà Italia-Polonia la finale della Volley Nations League. Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno battuto la Slovenia in semifinale, conquistando per la prima volta nella loro storia l'accesso all'atto finale del torneo. Per l'Italia c'è la certezza di una medaglia, ma potranno lottare per portare a casa il primo trionfo in Nations League, un successo che manca da ben 25 anni quando il torneo era conosciuto come World League, prima del cambio nel 2018.