Italia-Turchia finale Mondiali volley femminile: dove vederla in tv e in streaming

Dopo una semifinale al cardiopalma contro il Brasile, l'Italia approda in finale ai Mondiali di volley femminile. A sfidare le azzurre di Velasco, che hanno raggiunto quota 35 vittorie di fila, ci sarà la Turchia allenata da Daniele Santarelli, marito di Monica De Gennaro e tecnico della Conegliano campione d’Italia e d’Europa. A sfidare l'Italia nell'ultimo atto del torneo ci sarà dunque la squadra capace di superare il Giappone per 3-1 in semifinale.