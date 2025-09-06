Italia-Turchia finale Mondiali volley femminile: dove vederla in tv e in streaming

Dopo una semifinale al cardiopalma contro il Brasile, l'Italia approda in finale ai Mondiali di volley femminile. A sfidare le azzurre di Velasco, che hanno raggiunto quota 35 vittorie di fila, ci sarà la Turchia allenata da Daniele Santarelli, marito di Monica De Gennaro e tecnico della Conegliano campione d’Italia e d’Europa. A sfidare l'Italia nell'ultimo atto del torneo ci sarà dunque la squadra capace di superare il Giappone per 3-1 in semifinale.
Italia-Turchia, finale Mondiali: data e orario
La finale dei Mondiali di volley femminile tra Italia e Turchia andrà in scena domani, domenica 7 settembre, alle ore 14:30 italiane, in Thailandia.
Dove vedere Italia-Turchia in tv e in streaming
La finale dei Mondiali di volley femminile che vedrà protagonista l'Italia contro la Turchia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play, Dazn e Vbtv. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.