Italia-Turchia diretta Mondiali volley: segui le azzurre nella finale di oggi LIVE

Mondiali, ultimo atto. La Nazionale di volley femminile, dopo aver battuto il Brasile in semifinale, affronta in finale la Turchia nell'ultimo atto di quello che, comunque vada, è un percorso straordinario. Le campionesse olimpiche, che tutto hanno dimostrato di avere tranne che la pancia piena dopo il trionfo di Parigi, sono attese da una partita ostica, con un avversario guidato da un ct italiano (il successore di Velasco?), quel Daniele Santarelli che è - anche - il marito della meravigliosa Moki De Gennaro. Una storia nella storia, all'interno di una finale tanto attesa: perché l'Italia non vince da una vita e perché queste ragazze magiche meritano di salire sul tetto del mondo. Non sarà facile, però: appuntamento alle 14.30. Di seguito, dal prepartita alle interviste finali e alla premiazione, la cronaca in tempo reale.

14:06

Italia e Turchia in campo per il riscaldamento

Le giocatrici sono in campo per il riscaldamento, le azzurre sembrano molto cariche. Le due formazioni sono arrivate praticamente insieme al palazzetto e hanno visto insieme le battute finali di Brasile-Giappone

14:01

Mondiale di volley, il Brasile chiude terzo

Il Brasile ha chiuso al terzo posto il Mondiale in Thailandia dopo aver battuto 3-2 il Giappone nella finale per il terzo posto. Gabi protagonista con 35 punti

13:57

La Rai: "Orro e Fahr disponibili per la finale"

Nonostante non siano al meglio, l'inviato della Rai fa sapere che Sarah Fahr e Alessia Orro saranno disponibili per la finale. Le due azzurre non mancherebbero per nulla al mondo

13:54

Finale Italia-Turchia, la battuta di De Gennaro

La moglie il campo con l'Italia, il marito ct della Turchia: ma guai a dire De Gennaro contro Santarelli, avverte Moki: "Questa finale era quello che volevo. Giocarmi una finale con Dani... Ma la finale è Italia-Turchia, non De Gennaro contro Santarelli e poi adesso sono più tranquilla. Daniele ha già in tasca una medaglia e posso batterlo più serenamente..."

13:37

Velasco: "Turchia grande squadra, ci sarà da soffrire"

Queste le parole del ct Julio Velasco sulla finale Mondiale tra Italia e Turchia: "Se anche si fosse perso con il Brasile, non ci sarebbe stato nulla da rimproverare a queste ragazze perché hanno dato sempre il massimo anche in allenamento. Perché poi ci sono anche gli altri che giocano, lavorano bene e crescono. Se pensiamo che la vera finale sia stata oggi (ieri, ndr) facciamo un grande errore. Sono cose che fanno solo male. La Turchia è una grande squadra e ci sarà da soffrire".

13:31

Finale Italia-Turchia, dove vederla in tv

Chi da casa, chi da uno smartphone nell'ultima domenica di marem chi da un ristorante, chi dal lavoro: si collegheranno in tanti per vedere oggi le ragazze di Velasco a caccia del titolo di campionesse del Mondo: ecco tutte le informazioni necessarie

13:26

Finale Italia-Turchia, una super domenica di sport

Sarà una super domenica di sport quella di oggi: si inizia alle 14 con la MotoGp, poi il volley, il basket, la Formula 1 a Monza e il tennis

13:15

Mondiali volley, il percorso della Turchia

La Turchia ha superato brillantemente la fase a gironi battendo Spagna (3-0), Bulgaria (3-0) e Canada (3-0). Successivamente le ragazze allenate da Daniele Santarelli hanno eliminato la Slovenia (3-0), gli Stati Uniti (3-1) e il Giappone (3-1).

13:10

Italia, il percorso fino alla finale

La nazionale di Velasco ha vinto ai Mondiali di Bangkok sei partite; dopo aver dominato il girone iniziale battendo Slovacchia (3-0), Cuba (3-0) e Belgio (3-1), la squadra italiana ha eliminato nella fase a eliminazione diretta la Germania (3-0), la Polonia (3-0) e il Brasile (3-2).

Bangkok, Thailandia