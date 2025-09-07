Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere in tv Italia-Turchia finale Mondiali volley femminile: orario e quando si gioca

Le azzurre di Velasco sfidano la squadra allenata da Daniele Santarelli, in palio l'oro mondiale: tutte le informazioni sul match
Dove vedere in tv Italia-Turchia finale Mondiali volley femminile: orario e quando si gioca© GALBIATI- BENDA
Nella domenica azzurra tra Sinner, Formula 1 e MotoGp c'è ovviamente anche l'Italia di Velasco. Le ragazze del volley si giocano l'oro ai Mondiali contro la Turchia in una finale attesissima. Le azzurre, grazie al successo per 3-2 sul Brasile in semifinale, hanno raggiunto quota 35 vittorie di fila. Si può fare 36 e salire sul tetto del mondo, bisogna battere le turche allenate da Daniele Santarelli, marito di Monica De Gennaro e tecnico della Conegliano campione d’Italia e d’Europa

Italia-Turchia, finale Mondiali: data e orario

La finale dei Mondiali di volley femminile tra Italia e Turchia andrà in scena domani, domenica 7 settembre, alle ore 14:30 italiane, in Thailandia.

Dove vedere Italia-Turchia in tv e in streaming

La finale dei Mondiali di volley femminile che vedrà protagonista l'Italia contro la Turchia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play, Dazn e Vbtv. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

