Dove vedere in tv Italia-Turchia finale Mondiali volley femminile: orario e quando si gioca

Nella domenica azzurra tra Sinner, Formula 1 e MotoGp c'è ovviamente anche l'Italia di Velasco. Le ragazze del volley si giocano l'oro ai Mondiali contro la Turchia in una finale attesissima. Le azzurre, grazie al successo per 3-2 sul Brasile in semifinale, hanno raggiunto quota 35 vittorie di fila. Si può fare 36 e salire sul tetto del mondo, bisogna battere le turche allenate da Daniele Santarelli, marito di Monica De Gennaro e tecnico della Conegliano campione d’Italia e d’Europa
Italia-Turchia, finale Mondiali: data e orario
La finale dei Mondiali di volley femminile tra Italia e Turchia andrà in scena domani, domenica 7 settembre, alle ore 14:30 italiane, in Thailandia.
Dove vedere Italia-Turchia in tv e in streaming
La finale dei Mondiali di volley femminile che vedrà protagonista l'Italia contro la Turchia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play, Dazn e Vbtv. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.