Dove vedere in tv Italia-Turchia finale Mondiali volley femminile: orario e quando si gioca

Nella domenica azzurra tra Sinner, Formula 1 e MotoGp c'è ovviamente anche l'Italia di Velasco. Le ragazze del volley si giocano l'oro ai Mondiali contro la Turchia in una finale attesissima. Le azzurre, grazie al successo per 3-2 sul Brasile in semifinale, hanno raggiunto quota 35 vittorie di fila. Si può fare 36 e salire sul tetto del mondo, bisogna battere le turche allenate da Daniele Santarelli, marito di Monica De Gennaro e tecnico della Conegliano campione d’Italia e d’Europa