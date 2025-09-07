Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
L'Italia va in crisi contro la Turchia nel secondo set, la dura frase di Velasco: "Dobbiamo menare e..."

Le azzurre strigliate dal ct durante la finale dei Mondiali di volley femminile a Bangkok: tutti i dettagli
L'Italia va in crisi contro la Turchia nel secondo set, la dura frase di Velasco: "Dobbiamo menare e..."© GALBIATI / BENDA
2 min

BANGKOK (THAILANDIA) - Strigliata del commissario tecnico Julio Velasco alle sue ragazze durante la finale dei Mondiali di volley femminile a Bangkok tra l'Italia e la Turchia.

Italia in crisi nella finale dei Mondiali, Velasco striglia le azzurre

È successo nel secondo set quando le azzurre, dopo essersi aggiudicate il primo parziale (25-23), sono andate in crisi. E sul punteggio di 15-6 per le turche il ct dell'Italia ha chiamato il time-out: "Non facciamo tanti pallonetti, dobbiamo menare! - ha detto Velasco a Egonu e compagne -. Se Perdiamo la lucidità è un casino". Frasi dure per provocare una immediata reazione che però non è arrivata in un set vinto alla fine dalla Turchia (25-13), capace così di rimettere la finale in equilibrio.

 

 

 

