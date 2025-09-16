Italia-Belgio ai Mondiali di volley: dove vederla in tv e in streaming

QUEZON CITY (Filippine) - Dopo il debutto vinto in scioltezza per 3-0 sull'Algeria, l'Italia della pallavolo affronta il Belgio nel secondo incontro del gruppo F ai Mondiali 2025 nelle Filippine. Nello Smart Araneta Coliseum la nazionale di Fefè De Giorgi se la vede con la squadra più temibile del girone, vincente per 3-0 sull'Ucraina nella prima giornata. Si gioca alle 15.30, ora italiana.
Italia-Belgio, dove vederla in tv e in streaming
La partita tra Italia e Belgio inizierà alle 21.30 ora locale, le 15.30 nel nostro Paese. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 e in streaming si potrà seguire su Raiplay, Dazn e VBTV.
Italia, i 14 convocati di De Giorgi
Palleggiatori: Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia), Riccardo Sbertoli (Itas Trentino).
Centrali: Simone Anzani (Valsa Group Modena), Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Giovanni Gargiulo (Cucine Lube Civitanova), Roberto Russo (Sir Susa Scai Perugia).
Schiacciatori: Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova), Alessandro Michieletto (Itas Trentino), Luca Porro (Valsa Group Modena), Francesco Sani (Rana Verona).
Opposti: Yuri Romanò (Fakel Yamal – RUS), Kamil Rychlicki (Zaksa Kedzierzyn-Kozle – POL).
Liberi: Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova), Domenico Pace (Gas Sales Bluenergy Piacenza).