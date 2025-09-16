Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Italia-Belgio ai Mondiali di volley: dove vederla in tv e in streaming

La nazionale azzurra di De Giorgi affronta la seconda partita del torneo iridato nelle Filippine
Italia-Belgio ai Mondiali di volley: dove vederla in tv e in streaming© EPA
2 min

QUEZON CITY (Filippine) - Dopo il debutto vinto in scioltezza per 3-0 sull'Algeria, l'Italia della pallavolo affronta il Belgio nel secondo incontro del gruppo F ai Mondiali 2025 nelle Filippine. Nello Smart Araneta Coliseum la nazionale di Fefè De Giorgi se la vede con la squadra più temibile del girone, vincente per 3-0 sull'Ucraina nella prima giornata. Si gioca alle 15.30, ora italiana.

Italia-Belgio, dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Italia e Belgio inizierà alle 21.30 ora locale, le 15.30 nel nostro Paese. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 e in streaming si potrà seguire su Raiplay, Dazn e VBTV.

Italia, i 14 convocati di De Giorgi

Palleggiatori: Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia), Riccardo Sbertoli (Itas Trentino).
Centrali: Simone Anzani (Valsa Group Modena), Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Giovanni Gargiulo (Cucine Lube Civitanova), Roberto Russo (Sir Susa Scai Perugia).
Schiacciatori: Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova), Alessandro Michieletto (Itas Trentino), Luca Porro (Valsa Group Modena), Francesco Sani (Rana Verona).
Opposti: Yuri Romanò (Fakel Yamal – RUS), Kamil Rychlicki (Zaksa Kedzierzyn-Kozle – POL).
Liberi: Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova), Domenico Pace (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley

Da non perdere

Balaso: "Eravamo un po’ tesi ma ci siamo"De Giorgi esclusivo: "Italia, sei speciale!"