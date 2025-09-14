Italia-Algeria diretta volley: segui l'esordio al Mondiale dei ragazzi di De Giorgi

QUEZON CITY (FILIPPINE) - Inizia il Mondiale filippino per l'Italia di De Giorgi. Oggi (15:30 italiane il via), a una settimana dal trionfo delle ragazze di Velasco, gli azzurri del volley sfidano l'Algeria nella prima gara della pool F, in cui figurano anche il Belgio e l'Ucraina. Un debutto non proibitivo di certo, che però non va sottovalutato, anche perché Giannelli e compagni arrivano al Mondiale da campioni in carica. Segui in diretta la partita.
15:20
L'intervista esclusiva a De Giorgi
Leggi l'intervista esclusiva di De Giorgi al Corriere dello Sport.
15:01
Algeria ai Mondiali dopo 27 anni
L'Algeria ritorna a un campionato del mondo dopo un’assenza lunghissima: l’ultima apparizione risale al 1998, 27 anni fa.
14:48
Italia senza Lavia
È noto che il grande assente tra gli azzurri in questo Mondiale è Daniele Lavia. Da capire come De Giorgi intenderà sostituire il martello titolare.
14:36
Dove vedere Italia-Algeria
Ecco dove sarà possibile seguire in diretta tv e streaming l'esordio dell'Italia contro l'Algeria: leggi qui.
14:36
I convocati di De Giorgi
Palleggiatori: Simone Giannelli (#6), Riccardo Sbertoli (#8)
Schiacciatori: Mattia Bottolo (#12), Alessandro Michieletto (#5), Luca Porro (#31), Francesco Sani (#9)
Centrali: Simone Anzani (#17), Gianluca Galassi (#14), Giovanni Gargiulo (#25), Roberto Russo (#19)
Opposti: Kamil Rychlicki (#11), Yuri Romanò (#16)
Libero: Fabio Balaso (#7), Domenico Pace (#28)
Quezon City, Filippine