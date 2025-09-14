Italia-Algeria diretta volley: segui l'esordio al Mondiale dei ragazzi di De Giorgi

QUEZON CITY (FILIPPINE) - Inizia il Mondiale filippino per l'Italia di De Giorgi. Oggi (15:30 italiane il via), a una settimana dal trionfo delle ragazze di Velasco, gli azzurri del volley sfidano l'Algeria nella prima gara della pool F, in cui figurano anche il Belgio e l'Ucraina. Un debutto non proibitivo di certo, che però non va sottovalutato, anche perché Giannelli e compagni arrivano al Mondiale da campioni in carica. Segui in diretta la partita.