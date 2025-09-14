Italia-Algeria, Mondiali di volley maschile: dove vedere l'esordio degli azzurri in tv e streaming

MANILA (FILIPPINE) - È il giorno dell'esordio dell'Italvolley ai Mondiali di pallavolo maschile 2025. Nella suggestiva cornice dello 'Smart Araneta Coliseum' di Manila nelle Filippine, gli azzurri campioni in carica del ct Fefè De Giorgi sfidano l'Algeria nel gruppo F, del quale fanno parte anche Belgio e Ucraina con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2022. Accedono alla fase a eliminazione diretta (gli ottavi di finale) del torneo iridato le prime due squadre del raggruppamento per poi incrociare la prima o la seconda del girone C, quello di Francia e Argentina. Gli azzurri, grandi favoriti, sfidano un'Algeria che ritrova il palcoscenico mondiale dopo una lunghissima assenza: l’ultima partecipazione degli africani risale infatti al 1998, ben 27 anni fa.