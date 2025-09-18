Italia-Ucraina diretta Mondiali Volley uomini: segui la partita di oggi LIVE

Come una finale per l' Italia di Fefé De Giorg i, che dopo il ko con il Belgio si trova già spalle al muro: gli azzurri affrontano l'Ucraina con un solo obiettivo, vincere per non salutare clamorosamente in anticipo il Mondiale 2025 . Il successo al debutto sull'Algeria non ha messo al riparo la Nazionale, che affronta un autentico spareggio per accedere agli ottavi di finale . Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio...

16:03

Punto a punto in avvio di secondo set: Italia-Ucraina 4-4

Avvio di secondo set sulla falsa riga del primo, con Italia e Ucraina che non trovano continuità e vanno avanti giocandosela punto a punto: 4-4.

15:59

Non una bella Italia, ma conta solo vincere

Primo set tutt'altro che convincente dell'Italia, che ha difeso male ed è stata praticamente nulla a muro. Paradossalmente una notizia positiva, visto che comunque è arrivato il vantaggio sull'Ucraina. Oggi conta solo vincere in fondo.

15:57

+++ Italia-Ucraina 25-21: primo set agli azzurri! +++

Con un deciso cambio marcia nella seconda metà del parziale, l'Italia si porta a casa un sofferto primo set: il pallonetto di Michieletto, finalmente protagonista, vale il 25-21 sull'Ucraina.

15:52

L'Italia resta a +3 sull'Ucraina: 19-16!

Bella battuta di Gargiulo e primo tempo di Russo, l'Italia non molla il suo doppio break di vantaggio e tiene l'Ucraina a distanza di sicurezza: 19-16.

15:49

L'Italia prova l'allungo: 17-14 sull'Ucraina

Aiutata da qualche errore di troppo dell'Ucraina, l'Italia trova il primo vero strappo del set, portandosi sul 17-14 con il mani fuori propiziato ancora una volta da Romanò!

15:43

Ora è l'Italia ad inseguire: Ucraina raggiunta sul 12-12

Semeniuk e Yanchuk mettono in imbarazzo il muro azzurro: in questa fase del primo set è l'Ucraina a portarsi sempre avanti e l'Italia è chiamata a rispondere punto su punto, con un Romanò in versione trascinatore.

15:40

Italia-Ucraina 8-8: avvio equilibrato, ci sarà da soffrire

All'insegna dell'equilibrio questo scorcio iniziale di primo set: Italia che mantiene l'iniziativa, ma Ucraina che non molla e risponde colpo su colpo. Massimo vantaggio degli azzurri sul 6-4. Ora è 8-8.

15:30

Tutto pronto per Italia-Ucraina: in palio gli ottavi di finale

È tutto pronto a Manila per quello che può essere considerato un vero e proprio spareggio per l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale 2025. Entrambe sconfitte dal Belgio e vittoriose con l'Algeria, Italia e Ucraina si giocano il secondo posto nel girone.

