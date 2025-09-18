Italia-Ucraina diretta Mondiali Volley uomini: segui la partita di oggi LIVE

Come una finale per l'Italia di Fefé De Giorgi, che dopo il ko con il Belgio si trova già spalle al muro: gli azzurri affrontano l'Ucraina con un solo obiettivo, vincere per non salutare clamorosamente in anticipo il Mondiale 2025. Il successo al debutto sull'Algeria non ha messo al riparo la Nazionale, che affronta un autentico spareggio per accedere agli ottavi di finale. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio...
16:03
Punto a punto in avvio di secondo set: Italia-Ucraina 4-4
Avvio di secondo set sulla falsa riga del primo, con Italia e Ucraina che non trovano continuità e vanno avanti giocandosela punto a punto: 4-4.
15:59
Non una bella Italia, ma conta solo vincere
Primo set tutt'altro che convincente dell'Italia, che ha difeso male ed è stata praticamente nulla a muro. Paradossalmente una notizia positiva, visto che comunque è arrivato il vantaggio sull'Ucraina. Oggi conta solo vincere in fondo.
15:57
+++ Italia-Ucraina 25-21: primo set agli azzurri! +++
Con un deciso cambio marcia nella seconda metà del parziale, l'Italia si porta a casa un sofferto primo set: il pallonetto di Michieletto, finalmente protagonista, vale il 25-21 sull'Ucraina.
15:52
L'Italia resta a +3 sull'Ucraina: 19-16!
Bella battuta di Gargiulo e primo tempo di Russo, l'Italia non molla il suo doppio break di vantaggio e tiene l'Ucraina a distanza di sicurezza: 19-16.
15:49
L'Italia prova l'allungo: 17-14 sull'Ucraina
Aiutata da qualche errore di troppo dell'Ucraina, l'Italia trova il primo vero strappo del set, portandosi sul 17-14 con il mani fuori propiziato ancora una volta da Romanò!
15:43
Ora è l'Italia ad inseguire: Ucraina raggiunta sul 12-12
Semeniuk e Yanchuk mettono in imbarazzo il muro azzurro: in questa fase del primo set è l'Ucraina a portarsi sempre avanti e l'Italia è chiamata a rispondere punto su punto, con un Romanò in versione trascinatore.
15:40
Italia-Ucraina 8-8: avvio equilibrato, ci sarà da soffrire
All'insegna dell'equilibrio questo scorcio iniziale di primo set: Italia che mantiene l'iniziativa, ma Ucraina che non molla e risponde colpo su colpo. Massimo vantaggio degli azzurri sul 6-4. Ora è 8-8.
15:30
Tutto pronto per Italia-Ucraina: in palio gli ottavi di finale
È tutto pronto a Manila per quello che può essere considerato un vero e proprio spareggio per l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale 2025. Entrambe sconfitte dal Belgio e vittoriose con l'Algeria, Italia e Ucraina si giocano il secondo posto nel girone.