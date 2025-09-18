Italia agli ottavi dei Mondiali di volley: avversaria, data e come vederla in tv e in streaming

L'Italia batte l'Ucraina in un vero e proprio spareggio nel Gruppo F e accede agli ottavi di finale dei Mondiali di Volley 2025 nelle Filippine. Gli azzurri di Fefé De Giorgi si rialzano dopo il ko contro il Belgio e conquistano l'accesso alla fase ad eliminazione diretta. La prima sfida da dentro o fuori sarà contro l'Argentina, che ha chiuso in testa al Gruppo C con tre vittorie su Finlandia, Francia e Corea del Sud.