Italia agli ottavi dei Mondiali di volley: avversaria, data e come vederla in tv e in streaming

L'Italia batte l'Ucraina in un vero e proprio spareggio nel Gruppo F e accede agli ottavi di finale dei Mondiali di Volley 2025 nelle Filippine. Gli azzurri di Fefé De Giorgi si rialzano dopo il ko contro il Belgio e conquistano l'accesso alla fase ad eliminazione diretta. La prima sfida da dentro o fuori sarà contro l'Argentina, che ha chiuso in testa al Gruppo C con tre vittorie su Finlandia, Francia e Corea del Sud.
Italia-Argentina, data e come vederla
La partita tra Italia e Argentina sarà valida per gli ottavi dei Mondiali di Volley. Il programma degli ottavi inizierà dal prossimo 20 ottobre, ma non è stato ancora annunciato quando scenderà in campo l'Italia. La sfida sarà in diretta televisiva su Rai 2 e in diretta streaming su Raiplay, Dazn e VBTV.
Italia, i 14 convocati di De Giorgi
Palleggiatori: Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia), Riccardo Sbertoli (Itas Trentino).
Centrali: Simone Anzani (Valsa Group Modena), Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Giovanni Gargiulo (Cucine Lube Civitanova), Roberto Russo (Sir Susa Scai Perugia).
Schiacciatori: Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova), Alessandro Michieletto (Itas Trentino), Luca Porro (Valsa Group Modena), Francesco Sani (Rana Verona).
Opposti: Yuri Romanò (Fakel Yamal – RUS), Kamil Rychlicki (Zaksa Kedzierzyn-Kozle – POL).
Liberi: Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova), Domenico Pace (Gas Sales Bluenergy Piacenza).