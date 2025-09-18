Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Italia agli ottavi dei Mondiali di volley: avversaria, data e come vederla in tv e in streaming

Gli azzurri di Fefé De Giorgi battono l'Ucraina e superano il Gruppo F con il secondo posto, alle spalle del Belgio: ora la fase ad eliminazione diretta
Italia agli ottavi dei Mondiali di volley: avversaria, data e come vederla in tv e in streaming© GALBIATI
2 min

L'Italia batte l'Ucraina in un vero e proprio spareggio nel Gruppo F e accede agli ottavi di finale dei Mondiali di Volley 2025 nelle Filippine. Gli azzurri di Fefé De Giorgi si rialzano dopo il ko contro il Belgio e conquistano l'accesso alla fase ad eliminazione diretta. La prima sfida da dentro o fuori sarà contro l'Argentina, che ha chiuso in testa al Gruppo C con tre vittorie su Finlandia, Francia e Corea del Sud.

Italia-Argentina, data e come vederla

La partita tra Italia e Argentina sarà valida per gli ottavi dei Mondiali di Volley. Il programma degli ottavi inizierà dal prossimo 20 ottobre, ma non è stato ancora annunciato quando scenderà in campo l'Italia. La sfida sarà in diretta televisiva su Rai 2 e in diretta streaming su Raiplay, Dazn e VBTV.

Italia, i 14 convocati di De Giorgi

Palleggiatori: Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia), Riccardo Sbertoli (Itas Trentino).
Centrali: Simone Anzani (Valsa Group Modena), Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Giovanni Gargiulo (Cucine Lube Civitanova), Roberto Russo (Sir Susa Scai Perugia).
Schiacciatori: Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova), Alessandro Michieletto (Itas Trentino), Luca Porro (Valsa Group Modena), Francesco Sani (Rana Verona).
Opposti: Yuri Romanò (Fakel Yamal – RUS), Kamil Rychlicki (Zaksa Kedzierzyn-Kozle – POL).
Liberi: Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova), Domenico Pace (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley

Da non perdere

Italia-Ucraina direttaItalia ko al tie-break