Italia-Argentina diretta Mondiali volley: segui gli azzurri negli ottavi di oggi LIVE

Dopo aver acciuffato la qualificazione in extremis, vincendo quello che era diventato un vero e proprio spareggio con l'Ucraina per il secondo posto nel Gruppo G alle spalle del Belgio, torna in campo l' Italvolley di Fefé De Giorgi, che affronta per gli ottavi di finale dei Mondiali 2025 la forte Argentina di De Cecco, che ha dominato il proprio girone, contribuendo a rimandare a casa i campioni olimpici della Francia. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio .

8:43

Michieletto in crescita, De Giorgi ci conta

Come è apparso evidente contro gli ucraini, una buona parte delle sorti azzurre dipenderà dalla vena di Alessandro Michieletto, che dopo un avvio di Mondiale in sordina è apparso in netta crescita. È a lui che si affida De Giorgi, oltre ad un Bottolo in gran forma. Sugli opposti Romanò e Rychilicki, centrali Anzani e Galassi, libero Balaso e in cabina di regia Simone Giannelli.

8:36

Italia e Argentina, percorsi differenti

Se la strada dell'Italia per approdare gli ottavi di finale è stata tortuosa e sofferta, quella dell'Argentina è stata fin qui senza inciampi. Gli Azzurri hanno pagato caro la sconfitta al tie-break con il Belgio nel secondo match e hanno dovuto 'spareggiare' con l'Ucraina per prendersi il secondo posto nella Pool G, l'albiceleste di De Cecco ha invece dominato il Gruppo C, contribuendo alla clamorosa eliminazione dei campioni olimpici della Francia.

8:30

C'è Italia-Argentina: ecco come seguirla in tv e streaming

Tutto pronto a Manila per l'ottavo di finale del Mondiale 2025 tra l'Italia di De Giorgi e l'Argentina di De Cecco.

Manila - Filippine