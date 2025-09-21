Italia ai quarti nei Mondiali di volley: data, orario e dove vedere gli azzurri in tv e in streaming

MANILA (FILIPPINE) - Continua l'avventura dell'Italia campione in carica ai Mondiali di volley maschile in corso a Manila, nelle Filippine.
Mondiali volley, l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale
Grazie al successo ottenuto negli ottavi di finale contro l'Argentina, gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi hanno staccato il pass per i quarti in cui affronteranno la vincente della sfida tra il Belgio (che ha battuto l'Italia nel girone eliminatorio chiudendolo in vetta) e la Finlandia.
Data e orario del prossimo match degli azzurri
Il quarto di finale dei Mondiali di volley maschile che vedrà protagonista l'Italia è in programma mercoledì 24 settembre (orario ancora da definire) sul parquet della 'SM Mall of Asia Arena'.
Mondiali, dove seguire l'Italia del volley in tv e in streaming
Il match dell'Italia nei quarti di finale dei Mondiali di volley maschile sarà visibile in diretta tv sui canali della Rai e in streaming su Raiplay, Dazn e VBTV. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.