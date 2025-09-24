Italia-Belgio diretta Mondiali volley: segui i quarti di finale di oggi live

PASAY (Filippine) - Si fa sul serio ai Campionati del mondo di pallavolo nelle Filippine: l'Italia di Fefè De Giorgi cerca il pass per arrivare tra le magnifiche quattro del pianeta contro il Belgio, nei quarti di finale in programma stamattina alle 9.30 (ora italiana, le 15.30 nelle Filippine). Negli ottavi gli azzurri hanno strapazzato l'Argentina, mentre il Belgio ha battuto la Finlandia. Le due nazionali si sono già affrontate nel girone, il 16 settembre, con vittoria del Belgio per 3-2.