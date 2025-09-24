Italia-Belgio diretta Mondiali volley: segui i quarti di finale di oggi live

PASAY (Filippine) - Si fa sul serio ai Campionati del mondo di pallavolo nelle Filippine: l'Italia di Fefè De Giorgi cerca il pass per arrivare tra le magnifiche quattro del pianeta contro il Belgio, nei quarti di finale in programma stamattina alle 9.30 (ora italiana, le 15.30 nelle Filippine). Negli ottavi gli azzurri hanno strapazzato l'Argentina, mentre il Belgio ha battuto la Finlandia. Le due nazionali si sono già affrontate nel girone, il 16 settembre, con vittoria del Belgio per 3-2.
ITALIA-BELGIO 1-0 (25-13)
10:03
Time-out azzurro: 7-5
Terzo punto di fila del Belgio e De Giorgi chiama il time-out.
10:03
Bravo Deroo: 7-4
Due punti consecutivi del Belgio: grande punto di capitan Deroo.
10:02
Ace di Michieletto: 7-2
Servizio morbido e preciso di Michieletto, che fa punto.
10:01
Italia-Belgio 6-2
Servizio di Michieletto e azzurri sul +4.
9:59
Muro di Russo: 5-2
Ancora Italia irresistibile a muro nei quarti di finale contro il Belgio.
9:58
Ok Italia: 4-1
L'Italia continua sulla falsariga del primo set.
9:57
Inizia il secondo set: 2-0
Gargiulo al servizio: azzurri già davanti nel secondo parziale.
9:53
L'ITALIA VINCE IL PRIMO SET 25-13
La nostra nazionale chiude un magnifico primo set con un muro vincente di Russo. 3 punti per Gargiulo, 2 per Michieletto, Bottolo, Giannelli, Russo e Romanò.
9:52
Italia sul 24-13
11 set point per gli azzurri.
9:51
Scossa Belgio: 22-12
Primo tempo vincente di Fafchamps.
9:50
Gargiulo ok: 22-11
Primo tempo di Gargiulo: l'Italia sta giocando alla grande.
9:49
21-10 nel primo set
Primo tempo vincente di Russo che va al servizio.
9:48
Italia show: 20-9
La nazionale azzurra spinge: servizio vincente di Michieletto stavolta.
9:46
Giannelli show: 18-8
Bel colpo di Giannelli, che finta di alzare e poi manda il pallone nel campo avversario con una morbida rotazione del polso.
9:45
Vola l'Italia: 17-7
Belgio in difficoltà in questa fase della gara: azzurri a +10.
9:44
L'Italia doppia il Belgio: 14-7
14-7 per gli azzurri: Gargiulo va al servizio.
9:43
Punto del Belgio: 13-6
Si risveglia con Deroo il Belgio, che però è attardato nel punteggio.
9:41
Ancora muro super: 12-5
Muro di Gargiulo, che porta la nazionale italiana a +7 nel primo set. Bottolo al servizio.
9:41
Italia-Belgio 10-5
Azzurri sul +5 ora.
9:40
Italia sul 9-4, nuovo time-out
Zanini chiama un nuovo time-out dopo il 9-4 dell'Italia, maturato per una distrazione della difesa belga sul servizio di Romanò deviato dal nastro.
9:39
Muro di Giannelli: 8-4
Grande muro di Giannelli che porta l'Italia a +4.
9:37
Italia a +3: primo time-out
Zanini chiama il time-out per il Belgio, che ora è in svantaggio per 7-4.
9:36
Italia avanti 6-4
Primo allungo dell'Italia di De Giorgi che ora ha 2 punti di vantaggio. Romanò alla battuta.
9:36
Scambio prolungato: 4-4
Lungo palleggio concluso con il punto del Belgio.
9:34
Italia avanti, poi il 3-3
Primo vantaggio per gli azzurri, poi il Belgio pareggia.
9:33
Attacco di Bottolo: 2-2
Match in equilibrio: Bottolo schiaccia sul muro belga, palla fuori e punto per l'Italia.
9:32
Pareggio azzurro: 1-1
L'Italia pareggia i conti: ora va al servizio capitan Giannelli.
9:31
Inizia il match: 0-1
Inizia l'incontro con il servizio di Gargiulo: punto del Belgio.
9:29
Il ct del Belgio canta l'Inno di Mameli
Emanuele Zanini, commissario tecnico italiano del Belgio, ha cantano anch'egli l'Inno di Mameli prima della partita.
9:25
Squadre in campo
È il momento degli inni nazionali: le due squadre sono schierate in campo.
9:20
L'avversaria nelle semifinali
La vincente tra Italia e Belgio affronterà in semifinale, sabato prossimo, la vincente della sfida Polonia-Turchia che si gioca oggi alle 14. La finalissima è in programma domenica.
9:10
Tra poco la sfida tra Italia e Belgio
Italia e Belgio si affronteranno tra 15 minuti nei quarti di finale dei Mondiali di volley 2025
Pasay, Filippine