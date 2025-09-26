Dove vedere in tv Italia-Polonia, semifinale Mondiali volley: orario e quando si gioca

MANILA (FILIPPINE) - L'Italia di De Giorgi vola in semifinale ai Mondiali di volley maschile , in corso di svolgimento a Manila, nelle Filippine. Gli azzurri sconfiggono nettamente in tre set il Belgio , con il punteggio di 25-13, 25-18 e 25-18 e staccano il pass per l'ultimo atto della rassegna iridata.

Mondiale di Volley, Italia-Polonia in semifinale

L'Italia prosegue la sua avventura ai Mondiali e in semifinale affronterà la Polonia che si è imposta con un netto 3-0 (25-15, 25-22, 25-19) sulla Turchia. L'attesa sfida tra le due nazionali - che si sono sfidate lo scorso 3 agosto in finale di Nations League - è in programma sabato 27 settembre (8:30 o 12:30 italiane) sul parquet della 'SM Mall of Asia Arena'.

Mondiali, dove seguire l'Italia del volley in tv e in streaming

La semifinale dei Mondiali di volley maschile tra Italia e Polonia sarà visibile in diretta tv sui canali della Rai e in streaming su Raiplay, Dazn e VBTV. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.