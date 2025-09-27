Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia-Bulgaria, dove vedere in tv la finale dei Mondiali di volley: data e orario

La nazionale azzurra, dopo aver superato la Polonia in semifinale, cerca la conferma del titolo conquistato nel 2022: tutti i dettagli
Italia-Bulgaria, dove vedere in tv la finale dei Mondiali di volley: data e orario© Fipav
2 min

MANILA (Filippine) - Dopo le splendide vittorie per 3-0 contro il Belgio nei quarti di finale e contro la fortissima Polonia in semifinale, l'Italia del volley cerca il secondo titolo mondiale consecutivo (dopo quello del 2022) nella finale contro la Bulgaria, in programma domani (domenica 28 settembre) a Pasay, sobborgo di Manila. Gli azzurri di Fefè De Giorgi affrontano una nazionale dalla grande tradizione e che non ha avuto passi falsi in questa rassegna iridata. L'Italia può puntare al quinto mondiale della sua storia, mentre la Bulgaria (dal 2024 allenata dall'italiano Gianlorenzo Blengini, ct degli azzurri dal 2015 al 2021) non ne ha mai vinti, pur essendo arrivata 5 volte sul podio.

Data e orario della finale dell'Italia

L'Italia affronterà la Bulgaria nella finale dei Mondiali di volley 2025 domani, domenica 28 settembre, alle ore 12.30 italiane (le 18.30 nelle Filippine) nella Mall of Asia Arena.

Italia-Bulgaria, dove vederla in tv e in streaming

La finale dei Mondiali di volley tra Italia e Bulgaria sarà trasmessa in diretta televisiva, dalle 12:30, su Rai 2 e in streaming su Raiplay, Dazn e VBTV. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

 

