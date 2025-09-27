Italia-Polonia diretta Mondiali volley maschile, segui live la sfida di oggi

Caccia alla finale dei Mondiali di volley per l'Italia di Ferdinando De Giorgi , che oggi (27 settembre, ore 12:30 italiane) sfida la Polonia nella semifinale in programma sul parquet della ' SM Mall of Asia Arena' di Manila, nelle Filippine. Una sfida, quella tra gli azzurri campioni in carica e i polacchi, che sta diventando un 'classico' della pallavolo moderna: chi vince sfiderà per il titolo la Bulgaria (3-1 alla Repubblica ceca nell'altra semifinale). Segui la diretta della partita, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

L'Italia vince il primo set: 25-21. Ottimo set degli azzurri che erano partiti male e hanno invece rimontato e vinto. Leon nervoso, bene Romanò per gli Azzurri

Bottolo difende - tanto e bene - e l'Italia riprende la Polonia che era scappata a inizio secondo set. Leon prova a spingere e schiaccia a 126 chilometri orari

Dieci a 8 Polonia. Ma che punto di Giannelli, con un braccio (il sinistro) solo, come fosse un terzo tempo del basket: stupendo. E poco dopo fa ace il capitano azzurro: 10 pari

De Giorgi mette Anzani, la Polonia chiama il time out e il ct dice che devono giocare più forti e aggressivi. L'italia è avanti 15-13, che Ace di Romanò

Italia e Polonia sono partite fortissimo: si lotta 6-6. Nella Polonia gioca Sasak come opposto. Questi i sestetti iniziali

La Polonia si porta avanti 8-6, l'Italia tiene a muro e poi approfitta di un errore in battuta dei polacchi. Ancora non si è scaldato Leon (un suo diagonale però è mostruoso)

Michieletto in battuta, muro singolo di Romanò: grande punto dell'Italia e 14-14. Anche Leon sbaglia qualcosa e quesya per l'Italia è la notizia migliore

La Polonia prova a forzare al servizio perché è in difficoltà: 23-20 per l'Italia però, tanti errori dei polacchi. Sasak ne fa tre consecutivi

11:58

L'Italia è al palazzetto, tra mezzora si gioca

L'Italia è arrivata al palazzetto: alle 12.30 inizia la semifinale Mondiale con la Polonia

11:54

De Giorgi parla del periodo in Polonia

De Giorgi racconta il lungo periodo in cui ha allenato in Polonia: "Lì sono stato quattro anni. Tre nei club (Zaksa e Jastrzebski Wegiel con 2 campionati e 1 coppa vinta, ndr) e uno in Nazionale. Erano in un momento di trasformazione. Non è finita benissimo ma è stata un’esperienza molto interessante. I polacchi li conosco bene quasi tutti. E loro conoscono bene anche me"

11:53

Italia, perché la Polonia è una "bestia nera"

La Polonia bestia nera dell'Italia? Alessandro Michieletto risponde così: "Ci abbiamo perso anche nella finale dell’Europeo 2023. Ma il Mondiale è un’altra competizione, inutile guardare e fare riferimento alle altre partite. Quello che mi sento di dire è che il livello di questa Italia è più alto, proprio come gruppo. La VNL è un torneo tosto, tra viaggi e partite, ma è tutta l’estate che lavoriamo, anche in termini di preparazione fisica, in funzione del Mondiale"

11:49

Mondiali Volley, dove si disputeranno i prossimi anni

Dall'inviato a Manila, Pasquale Di Santillo

La FIVB e Volleyball World hanno ufficializzato le sedi dei prossimi campionati mondiali di Pallavolo: l’edizione femminile del 2027 sarà organizzata congiuntamente da USA e Canada, mentre il Qatar si è aggiudicato i diritti per ospitare la competizione maschile del 2029. Le decisioni sono state prese dal Consiglio di Amministrazione della FIVB, riunitosi durante la riunione a margine del campionato mondiale maschile in corso nelle Filippine. Con la Polonia già confermata come sede del Mondiale maschile 2027, i due Paesi nordamericani completano il quadro delle sedi per le prossime edizioni iridate. Si tratta della prima volta nella storia che un campionato mondiale si svolgerà in Nord America, un anno prima del grande appuntamento 2028: i Giochi Olimpici di Los Angeles. Le fasi finali del Mondiale femminile 2027 si disputeranno alla Honda Center e alla OCVIBE di Anaheim, in California. Quattro ulteriori città tra USA e Canada, sedi della fase a gironi e ottavi di finale, saranno invece annunciate prossimamente.

11:29

Mondiali volley, Bulgaria prima finalista

La Bulgaria è la prima finalista dei Mondiali maschili di volley. A Pasay City la nazionale guidata dall'ex ct azzurro Gianlorenzo Blengini ha sconfitto nella prima semifinale la Repubblica Ceca per 3-1 (25-20, 23-25, 25-21, 25-22). Ancora imbattuta in questa rassegna iridata, la Bulgaria centra così la seconda finale mondiale della sua storia dopo quella persa nel 1970 contro la Germania Est. I bulgari, che vantano anche 4 bronzi mondiali, l'ultimo dei quali conquistati nel 2006, attendono ora di conoscere la prossima rivale che uscirà dalla semifinale fra Italia e Polonia.

11:18

Italia, la carica di Russo: "Di imbattibile..."

"Italia, d'imbattibile non c'è nessuno": così l'azzurro Russo ha caricato sé stesso e i compagni prima della semifinale dei Mondiali contro la Polonia. APPROFONDISCI

11:07

Italia-Polonia: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Italia e Polonia, valida per le semifinali dei Mondiali di volley maschile in corso di svolgimento a Manila, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

SM Mall of Asia Arena, Manila (Filippine)