Italia-Bulgaria, dove vedere in tv la finale dei Mondiali di volley: data e orario

MANILA (Filippine) - Dopo le splendide vittorie per 3-0 contro il Belgio nei quarti di finale e contro la fortissima Polonia in semifinale, l'Italia del volley cerca il secondo titolo mondiale consecutivo (dopo quello del 2022) nella finale contro la Bulgaria, in programma domani (domenica 28 settembre) a Pasay, sobborgo di Manila. Gli azzurri di Fefè De Giorgi affrontano una nazionale dalla grande tradizione e che non ha avuto passi falsi in questa rassegna iridata. L'Italia può puntare al quinto mondiale della sua storia, mentre la Bulgaria (dal 2024 allenata dall'italiano Gianlorenzo Blengini, ct degli azzurri dal 2015 al 2021) non ne ha mai vinti, pur essendo arrivata 5 volte sul podio.