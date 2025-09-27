La Polonia sbaglia e Leon si infuria con i compagni: il gesto di rabbia durante la sfida con l'Italia

Gesto di rabbia di Leon durante Italia-Polonia ai Mondiali di volley

Un match in cui gli azzurri, campioni del mondo in carica, dopo un buon avvio dei polacchi sono riusciti a risalire la china limitando la pericolosità della stella Wilfredo Leon che nel finale di primo set si è infuriato con i compagni. Un gesto di rabbia per l'ex perugino, che nella fase conclusiva del parziale (vinto 25-21 dall'Italia) ha sbagliato al servizio e poi anche in attacco sul 23-20 per la squadra di De Giorgi, chiedendo poi invano il video challenge per un presunto del muro.