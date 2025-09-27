Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La Polonia sbaglia e Leon si infuria con i compagni: il gesto di rabbia durante la sfida con l'Italia

Nervosismo per l'ex perugino durante la semifinale dei Mondiali di volley maschile a Manila contro gli azzurri: tutti i dettagli
1 min

MANILA (FILIPPINE) - Grandi colpi ed emozioni durante la semifinale Italia-Polonia ai Mondiali di volley maschile a Manila, ennesimo capitolo di quello che è ormai un grande 'classico' della pallavolo moderna.

Gesto di rabbia di Leon durante Italia-Polonia ai Mondiali di volley

Un match in cui gli azzurri, campioni del mondo in carica, dopo un buon avvio dei polacchi sono riusciti a risalire la china limitando la pericolosità della stella Wilfredo Leon che nel finale di primo set si è infuriato con i compagni. Un gesto di rabbia per l'ex perugino, che nella fase conclusiva del parziale (vinto 25-21 dall'Italia) ha sbagliato al servizio e poi anche in attacco sul 23-20 per la squadra di De Giorgi, chiedendo poi invano il video challenge per un presunto del muro.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali volley

Da non perdere

Italia-Polonia: la direttaRusso carica gli azzurri