Michieletto a Verissimo: "Ho sofferto tanto". Poi parla di Maddalena e commuove tutti  

Alessandro Michieletto a Verissimo . Una lunga intervista con Silvia Toffanin in cui si è raccontato tra passato, presente e futuro. E tra le tante cose ha ricevuto pure un dolce video messaggio da parte di papà Riccardo , orgoglioso del figlio che ha deciso di seguire le sue orme nella pallavolo. Un successo, quello di Alessandro, non arrivato di certo per caso ma frutto di sacrifici, impegno e dedizione. "Ho fatto tanti sacrifici. Ho sempre desiderato fare della pallavolo il mio lavoro", ha ricordato il campione del mondo. "Tra le cose più difficili che ho dovuto affrontare sicuramente c'è stato quello di andare a vivere fuori casa a 12, 13 anni per seguire il mio sogno nello sport. Fare tutto da solo è stato difficile a quell'età ma mi ha aiutato tanto a crescere come uomo, anche piu velocemente degli altri", ha aggiunto.

Michieletto a Verissimo e il dolce gesto per Lavia

Durante l'intervista di Alessandro Michieletto a Verissimo si è poi parlato dell'assenza di Daniele Lavia ai Mondiali. "Abbiamo avuto un premondiale difficile perché Dani ha subito un brutto infortunio. E quando perdi un giocatore davanti a te è dura... io poi sono molto legato a lui. Ci ha fatto tanto male, sono stati giorni brutti. Siamo stati sempre vicino a Dani, ha passato giorni difficili. Anche durante i Mondiali lo sentivamo quotidianamente. Prima della finale c'è stata l'ultima riunione con una sua videochiamata. Ci ha caricato molto, è un bellissimo ricordo". Per il suo futuro Michieletto si augura di "continuare a godersi la vita e passare più tempo possibile con le persone a cui voglio bene. E ovviamente continuare così nello sport".

La vita privata di Michieletto, chi è la fidanzata

Infine l'amore: Alessandro Michieletto è fidanzato da tempo con Maddalena Bertoldi. Un ragazza di cui si sa poco e nulla perché è molto riservata. Ma l'amore che la lega al pallavolista è unico e il campione lo ha voluto rimarcare in tv. Parole al miele, quelle di Alessandro, che hanno sicuramente lasciato il segno: "È stato bellissimo conoscerla e innamorarmi di lei tempo fa, prima di diventare qualcuno nello sport. L’ho conosciuta quando andavamo a scuola, ci siamo innamorati nel 2019. Viviamo insieme da quattro, lo scorso anno abbiamo preso anche un cagnolino. Avere una relazione stabile, che ti aiuta nei momenti difficili, di appoggio, è fondamentale per chi fa sport. Lei adatta la sua vita ai miei impegni. Per giocare sto fuori tanti giorni e lei è sempre li che mi aspetta".