Cuneo Volley e Cuneo Granda uniranno le forze
CUNEO- La pallavolo cuneese ad un punto di svolta. Nel corso della conferenza stampa di preentazione della stagione del Cuneo Volley, il presidente Gabriele Costamagna ha letto un comunicato, firmato anche dai co-presidenti della Granda Volley Manini e Bianco, che preannuncia la possibilità che i due club in un futuro vicinissimo possano collaborare per creare due formazioni in grado di rinverdire i fasti pallavolistici della città con l'intento di collaborare per costruire un futuro più solido e coordinato per lo sport di alto livello nel territorio.
Si tratta di una svolta significativa, perché per anni il mondo politico e istituzionale ha chiesto alle realtà sportive cittadine di trovare punti di contatto e sinergie.
Oggi questo passo è stato compiuto, con la volontà comune di avviare un percorso di confronto aperto e costruttivo con le istituzioni e con il territorio.
Le due società annunciano la volontà di proporre l’apertura di un tavolo istituzionale che coinvolga Comune di Cuneo, Fondazioni, enti territoriali e rappresentanti del mondo economico, con l’obiettivo di confrontarsi apertamente sulla sostenibilità e sul futuro dello sport di vertice a Cuneo.
L’intento è quello di costruire un progetto di sviluppo sportivo con respiro almeno quinquennale, capace di garantire stabilità, pianificazione e continuità, evitando logiche emergenziali e consentendo alle società di programmare con serietà il proprio futuro.
Lo sport di alto livello rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio: genera valore economico, sociale, formativo e culturale. Ma per restare competitivo ha bisogno di una visione condivisa, di sostegno strutturale e di collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.
Le dichiarazioni congiunte del Presidente Gabriele Costamagna e dei Co-Presidenti Emilio Manini e Patrizio Bianco.
« Abbiamo deciso di aprire un dialogo vero, superando le divisioni e mettendo al centro ciò che ci unisce: la passione per lo sport, l’impegno verso i giovani e l’amore per questa città. È un segnale concreto, non simbolico. Ora vogliamo capire insieme se esistono le condizioni per proseguire questo percorso e dare continuità allo sport di alto livello a Cuneo ».