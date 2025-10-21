Cuneo Volley e Cuneo Granda uniranno le forze

CUNEO - La pallavolo cuneese ad un punto di svolta. Nel corso della conferenza stampa di preentazione della stagione del Cuneo Volley , il presidente Gabriele Costamagna ha letto un comunicato, firmato anche dai co-presidenti della Granda Volley Manini e Bianco, che preannuncia la possibilità che i due club in un futuro vicinissimo possano collaborare per creare due formazioni in grado di rinverdire i fasti pallavolistici della città con l'intento di collaborare per costruire un futuro più solido e coordinato per lo sport di alto livello nel territorio.

Si tratta di una svolta significativa, perché per anni il mondo politico e istituzionale ha chiesto alle realtà sportive cittadine di trovare punti di contatto e sinergie.

Oggi questo passo è stato compiuto, con la volontà comune di avviare un percorso di confronto aperto e costruttivo con le istituzioni e con il territorio.

Le due società annunciano la volontà di proporre l’apertura di un tavolo istituzionale che coinvolga Comune di Cuneo, Fondazioni, enti territoriali e rappresentanti del mondo economico, con l’obiettivo di confrontarsi apertamente sulla sostenibilità e sul futuro dello sport di vertice a Cuneo.

L’intento è quello di costruire un progetto di sviluppo sportivo con respiro almeno quinquennale, capace di garantire stabilità, pianificazione e continuità, evitando logiche emergenziali e consentendo alle società di programmare con serietà il proprio futuro.

Lo sport di alto livello rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio: genera valore economico, sociale, formativo e culturale. Ma per restare competitivo ha bisogno di una visione condivisa, di sostegno strutturale e di collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

Le dichiarazioni congiunte del Presidente Gabriele Costamagna e dei Co-Presidenti Emilio Manini e Patrizio Bianco.

« Abbiamo deciso di aprire un dialogo vero, superando le divisioni e mettendo al centro ciò che ci unisce: la passione per lo sport, l’impegno verso i giovani e l’amore per questa città. È un segnale concreto, non simbolico. Ora vogliamo capire insieme se esistono le condizioni per proseguire questo percorso e dare continuità allo sport di alto livello a Cuneo ».