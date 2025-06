Volley Mercato: Aleksandar Stefanovic, centrale serbo per Cuneo

CUNEO -Colpo in entrata per il Cuneo Volley che, in vista della prossima Superlega, ingaggia il centrale serbo Aleksandar Stefanovic.

LA CARRIERA-

Originario della città di Kraljevo, dove sono nati e si sono formati pallavolisticamente anche il compagno di reparto Srećko Lisinac e i fratelli Nikola e Uroš Kovačević, Aleksandar ha vestito per dal 2016 al 2023 la maglia del Club di casa, il Ribnica Kraljevo. Le ultime due stagioni, invece, le ha disputate con il Crvena Zvezda Beograd. Per lui l’estate si prospetta impegnata con la Nazionale Serba, come avviene da diversi anni.

Le parole di Aleksandar Stefanovic

« Ho scelto di venire a Cuneo perché credo fermamente nella visione del Club e fin dai primi colloqui ho capito che questo è un posto dove posso crescere non solo come giocatore, ma anche come persona. L’ambizione del Club e la passione di tutti i membri coinvolti hanno reso la decisione facile ».

Primo impatto da giocatore di Cuneo?

« Arrivare a Cuneo mi ha dato nuova motivazione ed energia. Sento già l’atmosfera positiva e il forte spirito di squadra; sono entusiasta del percorso che mi aspetta. È un nuovo capitolo e sono pronto a dare tutto dentro e fuori dal campo».

Hai già un tuo obiettivo personale per la prossima stagione?

« Il mio obiettivo personale è dare il massimo ogni singolo giorno, in allenamento e in partita, e aiutare la squadra a raggiungere i massimi risultati possibili. Voglio continuare a migliorare il mio gioco, rimanere costante ed essere un elemento affidabile della squadra nei momenti più importanti ».

Feedback positivi dai primi colloqui con il Presidente Costamagna, il Ds Brugiafreddo e coach Battocchio?

« Sì, assolutamente. Fin dall’inizio, abbiamo avuto una comunicazione molto chiara e aperta. L’obiettivo è costruire un gruppo forte e unito con una mentalità vincente. Hanno sottolineato la fiducia, la disciplina e il desiderio di competere ai massimi livelli, valori che condivido pienamente ».

C’è un messaggio che vorresti mandare a Cuneo?

« A tutti i tifosi: non vedo l’ora di vedervi in ​​palestra! Il vostro supporto è tutto per noi giocatori. Rendiamo questa stagione indimenticabile insieme. Forza Cuneo!| ».