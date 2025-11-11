Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
Iren luce gas e servizi è nuovo Platinum partner della Numia Vero Volley Milano 

Una partnership all’insegna di innovazione, sostenibilità e attenzione alle comunità
4 min

MILANO, 11 NOVEMBRE 2025 - Vero Volley è lieta di annunciare una nuova partnership con Iren luce gas e servizi, società del Gruppo Iren, che sarà Platinum Partner della Numia Vero Volley Milano. L'accordo con Iren luce gas e servizi – azienda che opera nella fornitura di energia elettrica, gas naturale, prodotti e servizi a privati, aziende e pubbliche amministrazioni - è simbolo di come la società meneghina sia sempre più orientata a collaborare con aziende che incarnano i suoi valori, quali innovazione, sostenibilità e attenzione alle comunità.  

La partnership tra queste due eccellenze italiane prevede la presenza del logo del partner sulla maglia da gioco delle ragazze di coach Lavarini, pavimentale e presenza sui LED a bordocampo. 

Per Iren luce gas e servizi, questa collaborazione traduce l’impegno dell’azienda a fianco del mondo sportivo, con un focus particolare sulle realtà capaci di rappresentare valori-chiave come inclusione e sviluppo sostenibile, obiettivi che si rispecchiano anche nella missione di Vero Volley Milano: essere un veicolo di partecipazione e condivisione per famiglie, giovani e appassionati.  

Un obiettivo che si tradurrà, durante i mesi del campionato, anche nella possibilità per i clienti di Iren luce gas e servizi di partecipare a concorsi dedicati e vincere biglietti per assistere alle partite, vivendo così da vicino le emozioni della pallavolo. Inoltre, in occasione del match Vero Volley Milano – Novara, in programma il 15 novembre al Forum di Assago, grazie alla partnership tra Iren luce gas e servizi e Stelle nello Sport – progetto che promuove la cultura sportiva e sostiene lo sport dilettantistico – 200 persone, tra atleti e appassionati, avranno la possibilità di assistere alla partita, per sostenere insieme le atlete del Vero Volley. Un’altra iniziativa all’insegna della partecipazione, per offrire un momento di condivisione e partecipazione all’insegna dei valori dello sport e del gioco di squadra. 

Iren luce gas e servizi è la società del Gruppo Iren che fornisce energia elettrica, gas naturale, prodotti e servizi a privati, aziende ed enti pubblici. Parte di una delle principali multiutility italiane, unisce la solidità industriale del Gruppo a una forte presenza sul territorio, con 2,3 milioni di clienti nel settore energetico supportati da una rete di vendita e assistenza composta da oltre 700 sportelli fisici in tutta Italia, call center e app. L’azienda lavora ogni giorno per offrire soluzioni energetiche affidabili, semplici e innovative, promuovendo l’uso consapevole delle risorse e ispirandosi ai valori di prossimità, trasparenza, innovazione e attenzione al cliente. 

Vero Volley è un’eccellenza dello sport internazionale e un progetto di cultura sportiva unico nel suo genere. Il vertice della struttura è rappresentato dalle sue prime squadre, protagoniste nei campionati nazionali di serie A1 femminile e SuperLega maschile, oltre che nelle competizioni internazionali. Partecipa alla CEV Champions League con la formazione femminile, che si è classificata al terzo posto nell’ultimo Mondiale per Club. Vero Volley, ispirato dal claim “Driven by Values”, con i suoi oltre 1200 atleti tesserati crede fermamente nel ruolo educativo dello sport e promuove i suoi valori più autentici. Nel 2024 il Consorzio è stata la prima società sportiva in Italia a ottenere un rating ESG. 

