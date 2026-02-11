Il presidente FIVB Azevedo in visita al Centro Pavesi

MILANO - Visita istituzionale di grande prestigio oggi al Centro Federale Pavesi di Milano, dove il presidente della Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB) Fabio Azevedo è stato accolto dal presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi. Il numero uno al servizio del volley mondiale, insieme al presidente Manfredi, ha visitato tutte le strutture del Centro Pavesi, punto di riferimento dell’attività federale azzurra. Nel corso della giornata, Azevedo ha potuto conoscere da vicino gli spazi dedicati alla preparazione delle squadre nazionali, le aree tecniche e organizzative, nonché le strutture che quotidianamente ospitano, oltre al Club Italia di A2 femminile atleti, tecnici e staff federali. Al termine della visita si è svolto un incontro istituzionale durante il quale sono stati affrontati alcuni dei principali temi legati al movimento pallavolistico internazionale. Tra gli argomenti al centro del confronto, il calendario internazionale e l’attività delle nazionali azzurre, con uno sguardo rivolto ai prossimi appuntamenti e alle prospettive di sviluppo del volley a livello globale. La visita del presidente FIVB conferma ancora una volta il valore strategico che il Centro Pavesi rappresenta per la FIPAV. Da anni, infatti, la struttura federale è uno dei fiori all'occhiello per tutto il movimento pallavolistico tricolore: sede di raduni, stage, incontri tecnici e momenti di formazione, oltre che casa delle nazionali azzurre e del progetto Club Italia.

Le parole del presidente FIVB Fabio Azevedo

È stata una giornata bellissima, trascorsa insieme a tanti amici qui a Milano, in una regione che sta vivendo un momento speciale con i Giochi Olimpici Invernali. Il Centro Pavesi è un luogo storico: è un vero tempio della pallavolo italiana e mondiale. Qui si sono allenati e sono cresciuti tantissimi giocatori e giocatrici che sono poi diventati campioni olimpici e campioni del mondo.È un grande onore essere qui, incontrare tutte le persone che ogni giorno lavorano con passione per la pallavolo. Questa visita è stata l'occasione per confrontarsi su come possiamo rendere il nostro sport ancora migliore. Ci aspetta un’estate molto intensa, in un anno speciale: inizieranno, infatti, le qualificazioni olimpiche per pallavolo e beach volley. Nel 2026 si svolgeranno i Campionati Continentali: cinque competizioni di altissimo livello in tutto il mondo. Stiamo lavorando duramente seguendo la Vision 2032: l’obiettivo è far crescere ulteriormente la pallavolo a livello globale, passando da 800 milioni a 1,6 miliardi di persone coinvolte nel nostro sport. Per farlo dobbiamo rendere la pallavolo sempre più accessibile, più comprensibile e più vicina alle persone. È una sfida che possiamo vincere solo lavorando tutti insieme ».

Le parole del presidente Fipav Giuseppe Manfredi

« Siamo stati molto felici di ospitare oggi al Centro Pavesi il presidente della FIVB, Fabio Azevedo. Abbiamo visitato insieme gli impianti e mostrato una struttura che funziona, ma che allo stesso tempo è in continua evoluzione e crescita. È stata anche l’occasione per confrontarci sui temi della pallavolo internazionale. Ho rappresentato al presidente alcune problematiche che riguardano i nostri club e i nostri atleti. Da parte di Fabio Azevedo ho trovato, come sempre, grande disponibilità ad ascoltare e ad affrontare le questioni con spirito costruttivo. Credo che questo sia un buon momento per la pallavolo. Dobbiamo essere bravi a cogliere tutte le opportunità che si presentano e a lavorare insieme per tutelare e sviluppare al meglio gli interessi del nostro movimento ».