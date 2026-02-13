Monza-Padova e Civitanova-Modena gli anticipi della 20a

ROMA- A una settimana di distanza dalla conquista da parte di Verona della sua prima Del Monte® Coppa Italia SuperLega, vinta con i successi in tre set contro Perugia e Trento nella Final Four di Bologna, torna al centro della scena il campionato di SuperLega Credem Banca. La 20ª giornata della Regular Season si apre con due sfide nel sabato di San Valentino e si conclude con quattro partite in due fasce orarie il giorno successivo, domenica 15 febbraio 2026. A tre turni dal termine della prima fase Perugia guida la classifica con un distacco di cinque lunghezze su Verona. Sul terzo gradino del podio c’è Trento, a -3 dagli scaligeri e a +3 su Modena e Piacenza, che viaggiano a braccetto. In coda la situazione rimane molto complicata per Grottazzolina, che ha salutato in anticipo l’iraniano Amir Mohammad Golzadeh, ed è ultima e obbligata a ridurre il divario di 6 punti da Cisterna per cercare una salvezza difficile, anche perché domenica è attesa a Trento, uno dei campi meno violati d’Europa.

Sabato 14 febbraio, in Brianza con live streaming esclusivo VBTV, è prevista la sfida tra Vero Volley Monza, che nei giorni scorsi ha lasciato partire il bomber Krisztian Padar verso una nuova avventura, e Sonepar Padova, intenzionata a ridurre lo svantaggio di 4 punti. Una vittoria dei padroni di casa avvicinerebbe il team lombardo ai Play Off consolidando l’ottavo posto. Nel giorno degli innamorati, il big match con diretta Rai Play (la telecronaca è affidata a Maurizio Colantoni e all’ex pallavolista azzurro Matteo Piano, all’esordio in cabina di commento) è il capitolo numero 113 tra Cucine Lube Civitanova, reduce dalla trasferta francese di Champions League in chiaroscuro, e Valsa Group Modena che ha 5 punti di vantaggio sui marchigiani. La prima diretta DAZN è in programma alle 17.00 di domenica e potrebbe certificare la salvezza di Cisterna Volley che ha sei lunghezze di vantaggio sull’ultimo posto e accoglie MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Alla stessa ora, con esclusiva VBTV torna in campo Itas Trentino, che grazie anche al successo di giovedì a Lubiana, nella Pool A di Champions League, ha superato la delusione per la sconfitta in Finale di Del Monte® Coppa Italia, ma deve fare i conti con uno stop più lungo del previsto dell’indisponibile Alessandro Michieletto. Alla BTS Arena si presenta Yuasa Battery Grottazzolina, che senza più l’attaccante iraniano nel gruppo di Massimiliano Ortenzi ha un compito ancora più arduo. Il calendario propone alle 18.00 il faccia a faccia con diretta DAZN tra le due squadre eliminate in Semifinale di Del Monte® Coppa Italia, Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza. I Block Devils si sono rifatti in tre set a Praga giovedì nella Pool C di Champions League, i piacentini hanno festeggiato martedì il 3-1 corsaro in Polonia nell’andata dei Play Off di CEV Cup. In simultanea all’Allianz Cloud, con diretta esclusiva VBTV, i padroni di casa di Allianz Milano, reduci dal successo netto in Polonia nell’andata dei Quarti di Challenge Cup, sfidano Rana Verona, alla prima uscita dopo la conquista della Del Monte® Coppa Italia. Tutte le partite sono visibili su VBTV.

Vero Volley Monza - Sonepar Padova

Sfida n. 33 tra Vero Volley Monza e Sonepar Padova, con i brianzoli avanti 18 vittorie a 14 negli scontri diretti. La formazione di casa, orfana di Krisztian Padar, opposto ungherese che ha rescisso consensualmente, vuole compiere un altro passo verso l’accesso ai Play Off Scudetto consolidando l’ottavo posto dopo i 7 punti presi nelle ultime tre giornate. Il team patavino, nono e a -4 da Vero Volley dopo lo stop interno contro Perugia, ha la chance di riavvicinarsi per cercare il sorpasso negli ultimi due turni. La formazione ospite ritrova da rivali Leonardo Scanferla e Jan Zimmermann. Da una parte Erik Rohrs è a 6 punti dai 200 stagionali, mentre a Martin Velichkov mancano 22 sigilli per il medesimo traguardo. Sul fronte opposto diversi record in carriera sono sempre più vicini: Tim Held è a 14 attacchi vincenti dai 1.000, Mattia Orioli a 21 attacchi vincenti dai 1.000, Tommaso Stefani a 24 punti dai 1.000.

PRECEDENTI: 32 (18 successi Vero Volley Monza, 14 successi Sonepar Padova)

EX: Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18; Jan Zimmermann a Padova nel 2021/22

Leonardo Scanferla (Vero Volley Monza)- « Per noi è una partita fondamentale, perché in caso di vittoria avremmo molte possibilità di qualificarci ai Play Off. Siamo carichi e vogliamo sfruttare questi ultimi giorni per lavorare bene. L'amichevole contro Brescia di mercoledì ci ha fatto ritrovare il ritmo partita. Sappiamo che Padova è una squadra che, quando riesce a esprimersi al meglio, è molto competitiva. Abbiamo visto che ha messo in difficoltà molte grandi di SuperLega, quindi dobbiamo sicuramente porre attenzione in tutti i fondamentali. Poi giochiamo in casa, per cui avremo la spinta del nostro pubblico. Partita speciale per me? Sì, sono nato e cresciuto a Padova, è sempre bello giocare contro di loro. Sia io che tutti i miei compagni ce la metteremo tutta per portare a casa la vittoria ».

Alberto Salmaso (Sonepar Padova)- « Le ultime settimane di lavoro sono state positive. Con l’amichevole disputata venerdì a Modena abbiamo provato a mettere in pratica quanto progettato in allenamento, con l’obiettivo di riportarlo poi in gara a Monza. Mi auguro che quanto deciso durante la settimana venga applicato sul campo e che il lavoro svolto si riveli utile. Il match con Monza dovremo viverlo con serenità e consapevolezza. Ci sarà un ambiente caldo, ma per noi è un’opportunità per misurarci contro una squadra di valore e dimostrare la nostra crescita. Serviranno equilibrio, attenzione e la capacità di restare dentro la partita in ogni momento ».

Cucine Lube Civitanova - Valsa Group Modena

Classico n. 113 alle porte tra Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena. Il bilancio dei precedenti è favorevole ai biancorossi, vittoriosi in 65 sfide e sconfitti 47 volte dai canarini, ma la classifica sorride agli emiliani, quarti a braccetto con Piacenza e in vantaggio di cinque lunghezze sui Vicecampioni d’Italia. Una vittoria dei padroni di casa rimetterebbe in discussione i piazzamenti, un successo degli ospiti spegnerebbe le velleità di rimonta dei cucinieri, che al momento sono sesti in classifica. Civitanova viene da un 3-0 memorabile a Verona, ma in Champions League ha sprecato al tie-break la possibilità di chiudere una rimonta monstre sul campo del Montpellier, mentre Modena ha regolato in tre set Milano nel suo ultimo incontro prima di preparare la trasferta all’Eurosuole Forum. Quattro gli ex in campo: Mattia Boninfante e Santiago Orduna da una parte, Simone Anzani e Jacopo Massari (a 1 muro dai 100 in carriera) dall’altra. Due ex incrociati negli staff: gli allenatori Alberto Giuliani e Giampaolo Medei. Sul fronte Lube Alex Nikolov è a 6 punti dai 400 stagionali. Tra i rivali Paul Buchegger è a 39 punti dai 2.000 in SuperLega e a 7 punti dai 300 stagionali, Vlad Davyskiba è a -25 dai 300. Il match, in diretta su Rai Play, sarà commentato dalle voci di Maurizio Colantoni e Matteo Piano.

PRECEDENTI: 112 (65 successi Cucine Lube Civitanova, 47 successi Valsa Group Modena)

EX: Mattia Boninfante a Modena nel 2023/24; Santiago Orduna a Modena nel 2016/17; Simone Anzani a Lube nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Jacopo Massari a Lube nel 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Giampaolo Medei a Modena nel 2011/12; Alberto Giuliani a Lube nel 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « Ci giochiamo tanto contro Modena perché questo è uno scontro diretto in piena regola. Siamo sesti a – 5 dagli emiliani e una vittoria vorrebbe dire gettare le basi per una rimonta in classifica. Scenderemo in campo con la convinzione e la voglia di prenderci la posta in palio, più carichi che mai dopo la qualificazione anticipata ai Quarti di CEV Champions League. Cercheremo di contenere il servizio degli emiliani. In stagione hanno dimostrato di essere insidiosi anche nei match in cui non gira la battuta, ma sappiamo quanto possano essere pericolosi dai nove metri, quindi dovremo lavorare bene in ricezione ».

Simone Anzani (Valsa Group Modena)- « Lavoriamo ogni giorno per prepararci al meglio ad ogni singola partita. Dobbiamo pensare gara dopo gara, a partire da quella di sabato in trasferta contro la Lube Civitanova. La pausa è servita per migliorare la condizione fisica e per crescere dal punto di vista tecnico, siamo pronti per i prossimi impegni. Affronteremo un avversario in salute, servirà massima attenzione e concentrazione ».

Cisterna Volley - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Secondo confronto assoluto tra le società Cisterna Volley e MA Acqua S.Bernardo Cuneo dopo il successo casalingo in tre set centrato dai piemontesi nel girone di andata. I padroni di casa, caduti 3-0 a Piacenza nell’ultimo weekend di campionato, sono penultimi in classifica e vogliono sfruttare il fattore campo con la speranza di festeggiare la salvezza nella sfida a distanza con Grottazzolina, attesa a Trento. Stesso campo dove nell’ultimo turno Cuneo ha ceduto in tre set. Il team ospite ha cinque punti di ritardo sull’ottavo posto e oltre a certificare la permanenza nella categoria può lottare ancora a caccia di una rimonta last minute in ottica Play Off. In terra pontina torna da ex l’esperto regista Michele Baranowicz. Sul fronte dei possibili record, tra i padroni di casa Filippo Lanza è a 3 punti dai 200 stagionali, mentre tra gli ospiti Nathan Feral è a 5 punti dai 300 stagionali, mentre Lorenzo Codarin è a 3 muri dall’altisonante numero dei 600 vincenti in carriera.

PRECEDENTI: 1 (1 successo MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Michele Baranowicz a Cisterna nel 2023/24, 2024/25

Itas Trentino - Yuasa Battery Grottazzolina

Itas Trentino e Yuasa Battery Grottazzolina si affrontano per la quarta volta in SuperLega Credem Banca. I dolomitici si sono aggiudicati i tre punti nelle due partite andate in scena nelle Marche, mentre hanno avuto la meglio al culmine di una maratona al tie-break nell’unico scontro diretto alla BTS Arena. Privi di Alessandro Michieletto, che in base all’ultimo bollettino medico dovrà osservare un altro periodo di stop, i padroni di casa sono terzi e stanno gestendo il graduale rientro di Daniele Lavia, tornato a macinare punti nella sfida europea di giovedì sera. La delusione per la sconfitta netta contro Verona in Finale di Del Monte® Coppa Italia è stata superata con il blitz in quattro set a Lubiana nella Pool A di Champions League, mentre l’ultima apparizione in campionato, lo scorso 1 febbraio, si è chiusa con un 3-0 interno su Cuneo. Sul fronte marchigiano, la situazione è delicata. Ultima a quota 5, la Yuasa dovrebbe centrare in volata più punti di quelli realizzati finora, contando inoltre sui risultati favorevoli dagli altri campi. Il saluto anticipato dell’attaccante iraniano Amir Mohammad Golzadeh appesantisce ulteriormente una stagione segnata dagli infortuni. Tre ex trentini nel roster ospite: Michele Fedrizzi (a 1 ace dai 400 nelle stagioni regolari), Giulio Magalini e Marco Pellacani. Tra i campioni d’Italia Flavio Resende Gualberto cerca il muro n. 300 in SuperLega, Daniele Lavia è a 5 attacchi vincenti dai 2.000 in SuperLega.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Itas Trentino)

EX: Michele Fedrizzi a Trento nel 2008/09, 2009/10, 2013/14, 2014/15; Giulio Magalini a Trento nel 2023/24, 2024/25; Marco Pellacani a Trento nel 2024/25

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « E' una partita importante perchè per Grottazzolina si tratta probabilmente dell'ultima chiamata per provare a restare in corsa per la salvezza, ma anche per noi i tre punti in palio sono importanti per restare in corsa per il miglior piazzamento possibile in Regular Season. Dobbiamo tenere alta l'attenzione perchè non possiamo fare passi falsi ma sappiamo bene che in questo momento abbiamo equilibri precari ».

Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza

A dispetto del bilancio complessivo, che premia i Block Devils con 16 vittorie su 18 incroci, quello tra la capolista Sir Susa Scai Perugia e la quarta forza della classifica, Gas Sales Bluenergy Piacenza, è un big match a tutti gli effetti. Uscite a sorpresa in Semifinale di Del Monte® Coppa Italia, le due rivali hanno trovato sollievo con le trasferte europee. La Sir ha espugnato Praga 3-0 nel girone C di CEV Champions League, mentre la Gas Sales Bluenergy si è imposta con una rimonta in quattro set nei Play Off di andata di CEV Cup sul campo dello JSW Jastrzebski Wegiel. L’obiettivo degli uomini di Angelo Lorenzetti, capaci di prendere tre punti a Padova prima dello stop per la Coppa Italia, è consolidare la leadership, mentre la squadra di Dante Boninfante, solida in tre set nella sfida contro Cisterna, lotta a pari punti con Modena ai piedi del podio. Il terzo posto dista tre lunghezze ed è occupato da Trento. Piacenza ha nel roster due ex bianconeri, Dragan Travica e Gianluca Galassi. Quest’ultimo, reduce dalla convalescenza post-intervento, è rientrato in campo nella Final Four di Coppa Italia tra gli applausi. Da una parte Wassim Ben Tara è a 7 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26 e a 16 attacchi vincenti dai 300 nelle competizioni stagionali, mentre Sebastian Solé è a 3 punti dai 2.000 nelle stagioni regolari e a 5 attacchi vincenti dai 2.000 in carriera. Sul fronte dei record stagionali nel team rivale, Ramazan Efe Mandiraci è a 9 punti dai 300, Alessandro Bovolenta è a 10 attacchi vincenti dai 300.

PRECEDENTI: 18 (16 successi Sir Susa Scai Perugia, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19; Dragan Travica a Perugia nel 2020/21, 2021/22

Dragan Travica (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Andiamo ad affrontare sicuramente una delle squadre più forti in Europa e la più forte in Italia, in un palazzetto meraviglioso, davvero super. Io ho avuto la fortuna di giocarci per due anni e ho ottimi ricordi. Per noi sarà l’ennesimo test da affrontare contro una squadra sulla carta più forte di noi, una partita sicuramente dove ci sarà da imparare e tirare fuori il meglio di noi, per cercare di portare a casa dei punti. È un periodo molto denso dove si gioca tanto e ci si allena davvero poco ma questa cosa vale un po' per tutti, credo che l’energia e le motivazioni di affrontare una squadra come Perugia superi tutte le difficoltà di un periodo pieno, credo che sarà una bellissima partita ».

Allianz Milano - Rana Verona

Schiacciate spettacolari e agonismo in vista anche all’Allianz Cloud, con i padroni di casa di Allianz Milano che si misurano contro Rana Verona nello scontro diretto n. 34. Scaligeri avanti con 20 successi a 13 nei precedenti ed euforici per la conquista della loro prima Del Monte® Coppa Italia, maturata con un percorso netto, partito proprio nei quarti con un 3-0 casalingo contro Milano. Gli ambrosiani, settimi in classifica a -5 dalla Lube dopo lo stop in tre set a Bologna, si sono rifatti nell’andata dei Quarti di Challenge Cup espugnando senza problemi il campo del Norwid Czestochowa e ora, con Otsuka operativo, sognano una grande prova contro i campioni di coppa. La formazione di Fabio Soli, seconda in classifica a –5 punti da Perugia, si presenta in Lombardia con le migliori intenzioni, cercando di evitare flessioni pericolose dopo un traguardo importantissimo per la storia di una società in forte crescita. Tra i giocatori di Verona la sconfitta interna in tre set con Civitanova è stata ormai derubricata a incidente di percorso, ma abbassare la guardia in un campo dove proprio la Lube è uscita a mani vuote sarebbe un grande errore di valutazione, visto che alle spalle scalpitano Trento e, a seguire, i team emiliani. Numerosi gli ex: da una parte Edoardo Caneschi, dall’altra Fabrizio Gironi, Matteo Staforini, che ha iniziato la stagione a Milano, Marco Vitelli e, nello staff Matteo De Cecco. Record in vista per Tommaso Ichino, a 1 gara dalle 100 in carriera, e Ferre Reggers, a 20 punti dai 400 stagionali. Tra gli ospiti Noumory Keita è a 5 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26.

PRECEDENTI: 33 (13 successi Allianz Milano, 20 successi Rana Verona)

EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Matteo Staforini a Milano nel 2020/21, 2021/22, 2024/25, 2025/26; Marco Vitelli a Milano nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Matteo De Cecco a Milano nel 2017/18, 2018/19

Tatsunori Otsuka (Allianz Milano)- « Rana Verona ha vinto la Del Monte Coppa Italia soltanto pochi giorni fa ed è sicuramente una delle squadre più forti e in forma del momento. Io però credo che prima di ogni importante partita di SuperLega ci sia sempre il 50 per cento di possibilità di vincere e altrettanto di perdere. Noi continueremo a lottare in campo, dall’inizio alla fine per ottenere anche quell’altro 50 per cento. So che avremo tanto pubblico a darci un aiuto ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 20ª GIORNATA

Sabato 14 febbraio 2026, ore 18.00

Vero Volley Monza – Sonepar Padova Arbitri: Carcione Vincenzo, Rossi Alessandro

Sabato 14 febbraio 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena Arbitri: Cesare Stefano, Saltalippi Luca

Domenica 15 febbraio 2026, ore 17.00

Cisterna Volley – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Luciani Ubaldo, Zavater Marco

Domenica 15 febbraio 2026, ore 17.00

Itas Trentino – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Serafin Denis, Grossi Dario

Domenica 15 febbraio 2026, ore 18.00

Sir Susa Scai Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Giardini Massimiliano, Piana Rossella

Domenica 15 febbraio 2026, ore 18.00

Allianz Milano – Rana Verona Arbitri: Cerra Alessandro, Cavalieri Alessandro Pietro

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 50, Rana Verona 45, Itas Trentino 42, Valsa Group Modena 39, Gas Sales Bluenergy Piacenza 39, Cucine Lube Civitanova 34, Allianz Milano 29, Vero Volley Monza 19, Sonepar Padova 15, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 14, Cisterna Volley 11, Yuasa Battery Grottazzolina 5.