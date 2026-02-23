Sky acquisisce i diritti per i campionati europei di volley femminile e maschili

Sky ha acquisito i diritti dei Campionati Europei di volley femminile e maschile 2026 , e ha prolungato per la stagione 2026/2027 i diritti delle maggiori competizioni europee di volley per club : la CEV Champions League e una selezione delle migliori partite di CEV Cup e Challenge Cup, grazie all'accordo concluso con Infront, Exclusive Media Rights distribution partner and service provider CEV.

Nella Casa dello Sport l’estate azzurra del volley inizierà il 21 agosto, quando la Nazionale femminile guidata dal CT Julio Velasco affronterà la Croazia a Göteborg, in Svezia. La squadra capitanata da Anna Danesi sarà inserita nella Pool D e giocherà poi le altre partite della prima fase contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. La fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale è in programma dal 30 al 31 agosto in Cechia e dal 31 agosto al 1°settembre in Turchia. I quarti di finale il 2 settembre in Cechia e il giorno dopo in Turchia, dove si disputeranno anche semifinali e finali il 5 e 6 settembre, a Istanbul. Per i ragazzi di Fefè De Giorgi e del capitano Simone Giannelli, la gara d’esordio sarà contro la Svezia, il 10 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Poi gli azzurri si trasferiranno a Modena dove disputeranno le altre quattro sfide della Pool A contro Grecia, Slovacchia, Cechia e Slovenia. La prima parte della fase a eliminazione diretta si giocherà il 19 e 20 settembre a Sofia, in Bulgaria, e il 20 e 21 settembre a Torino. I quarti di finale il 22 settembre sempre in Bulgaria e il 23 a Torino. La nuova Arena Milano, quartiere Santa Giulia, sarà la venue di semifinali e finali, in programma il 25 e 26 settembre.

Non solo le Nazionali, il meglio del volley europeo per club sarà ancora su Sky e in streaming su NOW fino alla stagione 2026/27. Nella Casa dello Sport, tutto lo spettacolo dei tornei femminili e maschili della CEV: la Champions League - con Perugia e Conegliano attualmente a caccia di nuovi trofei dopo i successi della passata edizione – e il meglio di CEV Cup e Challenge Cup, le altre due competizioni europee che vedono le squadre italiane tradizionalmente tra le favorite. Come sempre, Sky Sport sarà sotto rete con una copertura editoriale di primo livello grazie al dream team composto da Francesca Piccinini, Rachele Sangiuliano e Andrea Zorzi, insieme ai telecronisti Roberto Prini e Stefano Locatelli e a tutta la redazione. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.