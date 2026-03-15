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Massimo Moni è il nuovo presidente della Fipav Lazio

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Il neo eletto ha ricevuto 11622 voti che corrispondono al 72,8% delle preferenze. L'altro candidato Vittorio Sacripanti, invece, ha totalizzato 4340 preferenze, il 27,2% dei voti validi
2 min
TagsFipav LazioMoni

ROMA - Si è da poco conclusa l'Assemblea Elettiva Straordinaria del Comitato Regionale FIPAV Lazio.  Il nuovo presidente del CR è Massimo Moni; il neoeletto ha ricevuto 11622 voti che corrispondono al 72,8% delle preferenze. 

Vittorio Sacripanti, invece, ha totalizzato 4340 preferenze, il 27,2% dei voti validi. 

Il Consiglio

I 6 consiglieri scelti dagli aventi diritto sono: 

  • Paolo Brescia, 14510 voti (71,3%)
  • Antonietta Epifanio, 14280 voti (70,2%)
  • Dell'Orso Luigi, 14150 voti (69,6%)
  • Enrico Onofrj, 13780 voti (67,7%)
  • Rocco Benedetto, 13660 voti (67,1%)
  • Viviana Marozza, 12840 voti (63,1%)

Di seguito i voti ricevuti dai candidati consiglieri non eletti:

  • Fabrizio Mares, 5840 voti (28,7%)
  • Marina Pergolesi, 4700 voti (23,1%)
  • Chiara D'Arpino, 4370 voti (21,5%)
  • Roberto Mignemi, 4230 voti (20,8%)
  • Marco Fratini, 3950 voti (19,4%)
  • Cinzia Zebi, 3340 voti (16,9%)

30 schede bianche (0,1%)

L'Assemblea si è svolta presso l'Hotel Sheraton Parco De' Medici ed è stata caratterizzata da un'alta partecipazione di società laziali, a presiederla Elio Sità, vicepresidente federale e commissario del CR e il subcommissario Vincenzo Parrinello. 

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