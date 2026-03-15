Massimo Moni è il nuovo presidente della Fipav Lazio

ROMA - Si è da poco conclusa l'Assemblea Elettiva Straordinaria del Comitato Regionale FIPAV Lazio . Il nuovo presidente del CR è Massimo Moni; il neoeletto ha ricevuto 11622 voti che corrispondono al 72,8% delle preferenze.

Vittorio Sacripanti, invece, ha totalizzato 4340 preferenze, il 27,2% dei voti validi.

Il Consiglio

I 6 consiglieri scelti dagli aventi diritto sono:

Paolo Brescia, 14510 voti (71,3%)

Antonietta Epifanio, 14280 voti (70,2%)

Dell'Orso Luigi, 14150 voti (69,6%)

Enrico Onofrj, 13780 voti (67,7%)

Rocco Benedetto, 13660 voti (67,1%)

Viviana Marozza, 12840 voti (63,1%)

Di seguito i voti ricevuti dai candidati consiglieri non eletti:

Fabrizio Mares, 5840 voti (28,7%)

Marina Pergolesi, 4700 voti (23,1%)

Chiara D'Arpino, 4370 voti (21,5%)

Roberto Mignemi, 4230 voti (20,8%)

Marco Fratini, 3950 voti (19,4%)

Cinzia Zebi, 3340 voti (16,9%)

30 schede bianche (0,1%)

L'Assemblea si è svolta presso l'Hotel Sheraton Parco De' Medici ed è stata caratterizzata da un'alta partecipazione di società laziali, a presiederla Elio Sità, vicepresidente federale e commissario del CR e il subcommissario Vincenzo Parrinello.