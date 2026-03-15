Massimo Moni è il nuovo presidente della Fipav Lazio
ROMA - Si è da poco conclusa l'Assemblea Elettiva Straordinaria del Comitato Regionale FIPAV Lazio. Il nuovo presidente del CR è Massimo Moni; il neoeletto ha ricevuto 11622 voti che corrispondono al 72,8% delle preferenze.
Vittorio Sacripanti, invece, ha totalizzato 4340 preferenze, il 27,2% dei voti validi.
Il Consiglio
I 6 consiglieri scelti dagli aventi diritto sono:
- Paolo Brescia, 14510 voti (71,3%)
- Antonietta Epifanio, 14280 voti (70,2%)
- Dell'Orso Luigi, 14150 voti (69,6%)
- Enrico Onofrj, 13780 voti (67,7%)
- Rocco Benedetto, 13660 voti (67,1%)
- Viviana Marozza, 12840 voti (63,1%)
Di seguito i voti ricevuti dai candidati consiglieri non eletti:
- Fabrizio Mares, 5840 voti (28,7%)
- Marina Pergolesi, 4700 voti (23,1%)
- Chiara D'Arpino, 4370 voti (21,5%)
- Roberto Mignemi, 4230 voti (20,8%)
- Marco Fratini, 3950 voti (19,4%)
- Cinzia Zebi, 3340 voti (16,9%)
30 schede bianche (0,1%)
L'Assemblea si è svolta presso l'Hotel Sheraton Parco De' Medici ed è stata caratterizzata da un'alta partecipazione di società laziali, a presiederla Elio Sità, vicepresidente federale e commissario del CR e il subcommissario Vincenzo Parrinello.