Il presidente Manfredi ha incontrato la Fipav Lazio

ROMA-Nella giornata di ieri, presso la sala del Consiglio della Federazione in via Vitorchiano il presidente Giuseppe Manfredi ha incontrato la Consulta Regionale ed i Consigli del Lazio per un proficuo e costruttivo scambio di idee nell’ambito della collaborazione essere tra la Fipav Nazionale e chi opera nella regione.

Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte tutte le forze attive della pallavolo laziale con una partecipazione numerosa ed attiva, il presidente Manfredi ha informato sulle tematiche che stanno maggiormente a cuore a chi lavora sul territorio. Lavoro sportivo, arbitri, palestre e attività scolastiche, formazione dirigenti, impiantisca sportiva, svincoli e relativi parametri, tesseramento, gli argomenti sul tavolo di lavoro.

Ne è scaturito un dibattito che ha ribadito l’interesse di tutti sui temi in questione, dal quale scaturiranno idee e soluzioni per il futuro. Nell’occasione il vicepresidente federale Luciano Cecchi ha illustrato l’attività dell’accademia di formazione FIPAV.