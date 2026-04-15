Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 15 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Federico Fagiani: il tecnico italiano vince ancora in Giappone

Federico Fagiani: il tecnico italiano vince ancora in Giappone

Nel ruolo di secondo allenatore dell' Hokkaido Yellow Stars l'allenatore originario di Angullara ha centrato la promozione nel massimo campionato nipponico implementando la sua bacheca di successi che già comprende uno scudetto e due Coppe dell'Imperatore
1 min
TagsFagianiYellow Stars

HOKKAIDO (GIAPPONE)-Ancora un trionfo giapponese per il tecnico laziale, originario di Anguillara, Federico Fagiani, da tempo trapiantato in Giappone dove negli ultimi anni ha ottenuto risultati davvero importanti che danno lustro al movimento pallavolistico italiano. Nel ruolo di assistente allenatore della Hokkaido Yellow Stars, guidata da Yuya Hamasaki, l'allenatore italiano ha conquistato la promozione nel massimo campionato nipponico, dopo una splendida calvalcata nel torneo di A2.

Si arricchisce dunque il curriculum di Fagiani che in passato, quando lavorava per i Jtekt Stings, ha già vinto il campionato di A1 e conquistato due edizioni della prestigiosa Coppa dell’Imperatore.

Le parole di Federico Fagiani

« Sono davvero molto felice del lavoro svolto dal club, dallo staff e dai giocatori tutti durante queste due stagioni in A2. C’era la volontà e un progetto di salire e finalmente lo abbiamo centrato. Ormai mi sento perfettamente calato nella realtà giapponese. Per me la prossima stagione sarà la ottava stagione in Giappone e posso dire che qui si lavora davvero bene  ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley

Da non perdere

Il romano Federico Fagiani in Giappone vince la Coppa dell'ImperatoreVolley: La Fipav ha ufficializzato gli organici tecnici delle nazionali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS