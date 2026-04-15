Federico Fagiani: il tecnico italiano vince ancora in Giappone

Si arricchisce dunque il curriculum di Fagiani che in passato, quando lavorava per i Jtekt Stings, ha già vinto il campionato di A1 e conquistato due edizioni della prestigiosa Coppa dell’Imperatore.

Le parole di Federico Fagiani

« Sono davvero molto felice del lavoro svolto dal club, dallo staff e dai giocatori tutti durante queste due stagioni in A2. C’era la volontà e un progetto di salire e finalmente lo abbiamo centrato. Ormai mi sento perfettamente calato nella realtà giapponese. Per me la prossima stagione sarà la ottava stagione in Giappone e posso dire che qui si lavora davvero bene ».