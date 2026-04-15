Federico Fagiani: il tecnico italiano vince ancora in Giappone
HOKKAIDO (GIAPPONE)-Ancora un trionfo giapponese per il tecnico laziale, originario di Anguillara, Federico Fagiani, da tempo trapiantato in Giappone dove negli ultimi anni ha ottenuto risultati davvero importanti che danno lustro al movimento pallavolistico italiano. Nel ruolo di assistente allenatore della Hokkaido Yellow Stars, guidata da Yuya Hamasaki, l'allenatore italiano ha conquistato la promozione nel massimo campionato nipponico, dopo una splendida calvalcata nel torneo di A2.
Si arricchisce dunque il curriculum di Fagiani che in passato, quando lavorava per i Jtekt Stings, ha già vinto il campionato di A1 e conquistato due edizioni della prestigiosa Coppa dell’Imperatore.
Le parole di Federico Fagiani
« Sono davvero molto felice del lavoro svolto dal club, dallo staff e dai giocatori tutti durante queste due stagioni in A2. C’era la volontà e un progetto di salire e finalmente lo abbiamo centrato. Ormai mi sento perfettamente calato nella realtà giapponese. Per me la prossima stagione sarà la ottava stagione in Giappone e posso dire che qui si lavora davvero bene ».