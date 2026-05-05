Volley mercato: Cuneo rinforza l’attacco con la statunitense Francesca McBride

CUNEO- Francesca McBride sbarca in Italia per rinforzare il reparto delle opposte del Cuneo Granda Volley in vista della prossima stagione. L’americana, classe 2002, è pronta a mettere al servizio della Serie A1 tutta la sua potenza e le sue qualità offensive, diventando un’arma preziosa per le Gatte.

LA CARRIERA-

Francesca ha seguito il percorso di tantissime giocatrici statunitensi: college e poi passaggio oltre oceano. Dal 2020 al 2023 affronta il campionato universitario con la Mississippi State University, cambiando poi nel 2024 e passando all’East California University. Dopodiché arriva il grande salto verso il professionismo e l’Europa. Il primo passo è in Svizzera con l’Infomaniak Geneve, dove mostra le sue qualità. L’anno successivo viene notata dal Sakarya con cui gioca la stagione 2025-26 in Turchia.

Le parole di Francesca McBride

«Sento gratitudine e motivazione. Ogni opportunità di giocare ad alto livello non va mai data per scontata. Voglio continuare a imparare e a crescere ogni giorno per dare il mio contributo alla squadra».

Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini

«Accogliamo a Cuneo Francesca McBride per la prossima stagione. Pensiamo che abbia talento e qualità da mostrare in Serie A1, grazie al costante lavoro in palestra con il nostro staff».