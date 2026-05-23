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sabato 23 maggio 2026
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Dove vedere in tv Italia-Turchia del volley: l'orario della sfida della Nazionale di Velasco

Le azzurre scendono in campo a Genova nella seconda sfida dell'AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026
1 min

Dopo il vittorioso esordio contro la Serbia, l'Italia femminile del Volley è pronta a scendere in campo per la seconda giornata dell’AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, il quadrangolare che preparerà le azzurre alla Nations League 2026. Al Palasport di Genova le ragazze di Julio Velasco sfideranno la Turchia di Daniele Santarelli. Il tecnico della Nazionale potrebbe lanciare Antropova nel ruolo di schiacciatrice. Un esperimento saltato nella gara d'esordio del torneo.

Italia-Turchia, orario e dove si gioca

La sfida tra l'Italia e la Turchia si disputerà a Genova, con fischio d'inizio programmato per le ore 21:00. Il torneo delle azzurre verrà chiuso domenica con la sfida contro la Polonia, sempre alle ore 21:00.

Dove vedere in tv l'Italia

Tutte le partite dell'Italia e del quadrangolare verranno trasmesse in diretta televisiva e streaming su RaiSport e Sky.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
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