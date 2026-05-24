Diavoli Rosa Campioni d'Italia Under 17
Il terzo posto è stato assegnato con un derby laziale vinto dalla Fenice Roma Pallavolo contro il Marino Bulls per 3-1 (25-13, 19-25, 25-19, 25-23).
Il roster dei neo campioni d’Italia
Bevilacqua Pietro Carlo, Barbetti Davide, Massari Nicola, Bergognoni Riccardo, Moro Lorenzo, Branchesi Leonardo Rodolfo, Simpani Matteo, Piacentini Tommaso, Bussolari Diego, Filippy Samuele, Brenella Matteo, Vinnicati Matteo, Brisei Leonardo, Andriesi Lorenzo, All. Mauro Piazza.
La classifica finale
1. Allianz Diavoli Rosa 2. Conteco Check Vero Volley Monza 3. Fenice Roma Pallavolo 4. Marino Pallavolo Bulls CV 5. Cucine Lube Civitanova 6. Kioene Padova 7. Trentino Volley 8. Materdomini Volley Castellana Grotte 9. Mo.Re Volley Re 10. Sir Mericat Nera 11. Colombo Infissi Molinari 12. Tonno Callipo Calabria VV 13. Next Stars Sant’Anna Volley 14. Invicta Volleyball 15. Romeo Volley Meta 16. Academy Warriors Viagrande