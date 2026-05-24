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domenica 24 maggio 2026
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Diavoli Rosa Campioni d'Italia Under 17

Diavoli Rosa Campioni d'Italia Under 17

Quarto titolo in sei anni per i ragazzi di Brugherio che in finale hanno superato Monza 3-1 (22-25, 25-22, 25-18, 25-17)
2 min
Tagsunder 17Diavoli RosaVero Volley
CAORLE (VENEZIA)-Terminata, a Caorle, l’ultima giornata di gare dei tricolori U17 Maschili. Il derby lombardo in finale ha assegnato il titolo all’Allianz Diavoli Rosa, che così si è laureata campione d’Italia per la quarta volta negli ultimi 6 anni, che ha battuto 3-1 (22-25, 25-22, 25-18, 25-17) la Conteco Check Vero Volley Monza campione uscente. Il giovane talento di Nicola Massari premiato come MVP.

Il terzo posto è stato assegnato con un derby laziale vinto dalla Fenice Roma Pallavolo contro il Marino Bulls per 3-1 (25-13, 19-25, 25-19, 25-23).

Il roster dei neo campioni d’Italia

Bevilacqua Pietro Carlo, Barbetti Davide, Massari Nicola, Bergognoni Riccardo, Moro Lorenzo, Branchesi Leonardo Rodolfo, Simpani Matteo, Piacentini Tommaso, Bussolari Diego, Filippy Samuele, Brenella Matteo, Vinnicati Matteo, Brisei Leonardo, Andriesi Lorenzo, All. Mauro Piazza.

La classifica finale 

1. Allianz Diavoli Rosa 2. Conteco Check Vero Volley Monza 3. Fenice Roma Pallavolo 4. Marino Pallavolo Bulls CV 5. Cucine Lube Civitanova 6. Kioene Padova 7. Trentino Volley 8. Materdomini Volley Castellana Grotte 9. Mo.Re Volley Re 10. Sir Mericat Nera 11. Colombo Infissi Molinari 12. Tonno Callipo Calabria VV 13. Next Stars Sant’Anna Volley 14. Invicta Volleyball 15. Romeo Volley Meta 16. Academy Warriors Viagrande

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