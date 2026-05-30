Volley Mercato: Alice Farina approda al Monviso Volley

VILLAFRANCA PIEMONTE(TORINO)- Alice Farina è il primo nome per le centrali del Monviso Volley è quello di Alice Farina. Nata a Vigevano nel 2000 Alice pratica nuoto fino ai 16 anni. In una pausa dall’attività agonistica si cimenta con la pallavolo insieme alle sue cugine e da lì prende il via la sua carriera.

LA CARRIERA-

Nella stagione 2021-2022 gioca in B1 al Parella di Torino e l’anno successivo passa in A2 con l’Anthea Vicenza. Nel 2023 veste la maglia di Mondovì e nel 2024 arriva l’esordio in A1 con Bergamo. Interessanti le cifre delle due annate disputate da Farina nel secondo campionato nazionale: 267 punti in 32 gare, 14 ace, 54 muri e il 43% in attacco nel 2022-2023 a Vicenza; 270 punti in 28 gare, 17 ace, 77 muri e il 47,6% in attacco nel 2023-2024 con i colori di Mondovì.

Le parole di Alice Farina-

«Il Monviso Volley rappresenta perfettamente ciò che cercavo per il mio percorso. Ho trovato una società che crede nelle mie qualità e che negli anni ha saputo costruire progetti competitivi. Inoltre, la passione dei tifosi è qualcosa che avevo già avuto modo di apprezzare da avversaria e che mi ha colpito molto. Mi aspetto una stagione importante e ricca di soddisfazioni. Conosco già alcune delle ragazze presenti in squadra e sono convinta che riusciremo a creare un gruppo affiatato e competitivo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».