Volley Mercato: Francesca Bosso da Mondovì a Monviso
PINEROLO (TORINO)- Monviso Volley completa il roster delle schiacciatrici portando in A2 Francesca Bosso che dopo la stagione di Mondovì in B1 ha l'occasione per mostrare il suo talento nel campionato superiore.
LA CARRIERA-
Nata il 29 luglio 2002 a Bruino, in provincia di Torino, Francesca inizia a giocare a pallavolo con la società torinese 2D Lingotto con cui arriva fino alla Serie C nella stagione 2020-2021. La scalata ai campionati procede nell’anno successivo con la serie B2 targata Ascot Labormet Due ToPlay. Nel 2022 arriva in B1 con la Fantini Folcieri Ostiano e sempre nella stessa categoria disputa anche le due stagioni successive: prima con la Hub Ambiente Teams Catania e poi con la Pallavolo Capo d’Orso Palau. La scorsa stagione ha vestito i colori del Mondovì (B1).
Le parole di Francesca Bosso
« Indossare la maglia del Monviso Volley rappresenta per me un traguardo importante e motivo di grande orgoglio. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura: crescere insieme a uno staff preparato, lottare al fianco delle mie nuove compagne e vivere le emozioni che solo il calore dei nostri tifosi sa regalare. Credo molto in questo progetto e sono pronta a mettermi in gioco, dando il massimo per contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi. Non vedo l’ora di iniziare la stagione e di vedervi tutti al palazzetto ».