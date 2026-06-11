Nations League Italia-Germania: orario e come vederla in tv e streaming

Nations League, il calendario dell'Italia

11 giugno 2026, ore 22:00, Germania-Italia

14 giugno 2026, ore 01:30 Turchia-Italia

15 giugno 2026, ore 00:00, Stati Uniti-Italia

24 giugno 2026, ore 13:00, Bulgaria-Italia

25 giugno 2026, ore 16:30, Ucraina-Italia

26 giugno 2026, ore 20:00, Brasile-Italia

28 giugno 2026, ore 20:30, Slovenia-Italia

15 luglio 2026, ore 12:20, Giappone-Italia

16 luglio 2026, ore 08:30, Belgio-Italia

18 luglio 2026, ore 12:20, Argentina-Italia

19 luglio 2026, ore 09:30, Cuba-Italia

Italia-Germania Nations League, data e ora

La sfida tra Italia e Germania, secondo match della Nations League di Volley, si giocherà alla TD Place Arena di Ottawa con fischio di inizio alle ore 22.00.

Italia-Germania Nations League, come vederla in tv

La sfida tra la Nazionale azzurra e la Germania non sarà visibile in chiaro in tv. Il match sarà invece trasmesso su DAZN e su VBTV, entrambi a pagamento.