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Nations League Italia-Germania: orario e come vederla in tv e streaming© GALBIATI FIORENZO

Nations League Italia-Germania: orario e come vederla in tv e streaming

Gli azzurri di De Giorgi impegnati nella seconda sfida del torneo
2 min
TagsVolleyItaliaGermania

Dopo l'esordio negativo con la Francia (sconfitta 3-2 dai campioni in carica), la Nazionale di Volley è pronta a sfidare la Germania, per la seconda giornata della Nations League. Gli azzurri di De Giorgi cercano un immediato riscatto dopo il 3-2 subito dai ragazzi guidati da Giani.

Nations League, il calendario dell'Italia

11 giugno 2026, ore 22:00, Germania-Italia

14 giugno 2026, ore 01:30  Turchia-Italia

15 giugno 2026, ore 00:00, Stati Uniti-Italia

24 giugno 2026, ore 13:00, Bulgaria-Italia

25 giugno 2026, ore 16:30, Ucraina-Italia

26 giugno 2026, ore 20:00, Brasile-Italia

28 giugno 2026, ore 20:30, Slovenia-Italia

15 luglio 2026, ore 12:20, Giappone-Italia

16 luglio 2026, ore 08:30, Belgio-Italia

18 luglio 2026, ore 12:20, Argentina-Italia

19 luglio 2026, ore 09:30, Cuba-Italia

Italia-Germania Nations League, data e ora

La sfida tra Italia e Germania, secondo match della Nations League di Volley, si giocherà alla TD Place Arena di Ottawa con fischio di inizio alle ore 22.00.

Italia-Germania Nations League, come vederla in tv

La sfida tra la Nazionale azzurra e la Germania non sarà visibile in chiaro in tv. Il match sarà invece trasmesso su DAZN e su VBTV, entrambi a pagamento. 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley

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