Nations League Italia-Germania: orario e come vederla in tv e streaming
Dopo l'esordio negativo con la Francia (sconfitta 3-2 dai campioni in carica), la Nazionale di Volley è pronta a sfidare la Germania, per la seconda giornata della Nations League. Gli azzurri di De Giorgi cercano un immediato riscatto dopo il 3-2 subito dai ragazzi guidati da Giani.
Nations League, il calendario dell'Italia
11 giugno 2026, ore 22:00, Germania-Italia
14 giugno 2026, ore 01:30 Turchia-Italia
15 giugno 2026, ore 00:00, Stati Uniti-Italia
24 giugno 2026, ore 13:00, Bulgaria-Italia
25 giugno 2026, ore 16:30, Ucraina-Italia
26 giugno 2026, ore 20:00, Brasile-Italia
28 giugno 2026, ore 20:30, Slovenia-Italia
15 luglio 2026, ore 12:20, Giappone-Italia
16 luglio 2026, ore 08:30, Belgio-Italia
18 luglio 2026, ore 12:20, Argentina-Italia
19 luglio 2026, ore 09:30, Cuba-Italia
Italia-Germania Nations League, data e ora
La sfida tra Italia e Germania, secondo match della Nations League di Volley, si giocherà alla TD Place Arena di Ottawa con fischio di inizio alle ore 22.00.
Italia-Germania Nations League, come vederla in tv
La sfida tra la Nazionale azzurra e la Germania non sarà visibile in chiaro in tv. Il match sarà invece trasmesso su DAZN e su VBTV, entrambi a pagamento.