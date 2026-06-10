VNL: Italia-Francia che battaglia, vincono i transalpini al tie break

Dall’altra parte della rete, coach Giani ha scelto Gueye, Boyer, Clevenot, Iyegbekedo, Tizi-Oualou e Henno, con Diez libero.

Domani Bottolo e compagni torneranno nuovamente in campo qui a Ottawa per affrontare, alle ore 22 italiane, la Germania, che giocherà questa sera la sua prima gara contro i padroni di casa del Canada. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e in streaming su VBTV.

Primo set cominciato all'insegna dell'equilibrio, con le due squadre che si sono subito date battaglia (5-5, 8-8). In questa fase, le formazioni si sono alternate al comando fino a quando l'Italia, con Bottolo, ha trovato il +2 (11-9). Con il passare delle azioni, gli azzurri hanno provato a tenere a distanza la Francia, con Porro che ha firmato il punto del 14-12. Rychlicki, ben imbeccato da Paolo, ha poi realizzato il +3 (16-13). Sul 17-13 per gli azzurri, il tecnico della Francia ha interrotto il gioco con un time out. Al rientro in campo, l'Italia è stata un rullo compressore fino all'ace di Rychlicki, che ha regalato il punto del 24-17, prima del punto che ha chiuso il primo set, firmato ancora da dall’opposto azzurro (autore di 9 punti e 1 ace): 25-19.

Al rientro in campo, l'Italia, efficace a muro con Mati, si è portata subito avanti (4-2). Nelle fasi successive, la Francia è tornata prepotentemente in partita e ha conquistato il pareggio sul 7-7. In questa fase, gli azzurri hanno stretto i denti e saputo resistere agli attacchi dei transalpini fino all'attacco vincente di Kamil, che ha riportato avanti l'Italia sul 10-9. La Francia ha poi trovato il doppio vantaggio (13-15) e coach De Giorgi ha chiamato il time out. Al rientro in campo, la squadra di Giani ha trovato presto il +3 (14-17). Gli azzurri, con grinta e determinazione, hanno accorciato le distanze e trovato il nuovo pareggio con un "monster block" di Mati (18-18). A questo punto è stato Giani a spendere un time out. Nel finale è entrato anche Bovolenta e le due squadre hanno continuato a spingere forte (22-22, 23-23). Nel concitato epilogo del set, la Francia è riuscita a imporsi ai vantaggi per 29-27, riportando il match in parità sull'1-1.

Il terzo set, come i precedenti due, è apparto combattuto con le due squadre affiancate nel punteggio (7-7). Gli azzurri con i suoi attaccanti hanno provato a compiere il sorpasso (8-9) ma subito raggiunti dai francesi. In questa fase la gara ha visto dei continui sorpassi e contro sorpassi con le due formazioni che si sono alternate al comando (10-11, 13-12). Una azione prolungata finita nel migliore dei modi per gli azzurri ha portato l'Italia sul +4 (17-14). Nel finale, dentro Boninfante al palleggio, si è vista ancora una buona Italia brava a chiudere il set 25-23.

Nel quarto set il doppio ace di Mati porta gli azzurri sul 4-3. Nella azioni successive, però, è la Francia a spingere forte e subito ribalta il punteggio con un +2 (6-4) in proprio favore. Gli azzurri poi si sono portati in vantaggio con Sanguinetti al servizio (11-9), vantaggio poi mantenuto fino al (17-14). Qui la Francia ha messo a segno sei punti passando dal -3 al +3 (20-17). Nel finale di set dentro Sani al posto di Bottolo. L'Italia è arrivata sul -1 (22-23), in campo anche Orioli (esordio assoluto in una manifestazione internazionale), poi però si è dovuta arrendere sul 25-23.

Quinto set iniziato bene dell'Italia che si è portata in vantaggio con Mati (2-0). La nazionale tricolore ha continuato a spingere forte (7-4), poi c'è stato il recupero francese che ha trovato presto il pareggio (7-7). Nelle battute successive l'equilibrio è stato il protagonista, sul 12 pari dentro Gargiulo. Nel finale ai vantaggi è la Francia a vincere 16-14.

Calendario e risultati Pool 1 – Ottawa (Canada)

Mercoledì 10 giugno

Turchia-Usa 1-3 (20-25, 25-20, 20-25, 23-25); Italia-Francia 2-3 (25-19, 27-29, 25-23, 23-25, 14-16)

Giovedì 11 giugno:

ore 1:30 Canada- Germania, ore 22 Germania-Italia

Venerdì 12 giugno

ore 1:30 Canada- Francia; ore 22:00 Germania-USA.

Sabato 13 giugno

ore 1:30 Turchia-Francia; ore 22:00 Canada-USA;

Domenica 14 giugno

ore 1:30 Turchia-Italia, ore 17:00 Germania-Francia; ore 20:30 Canada-Turchia; ore 24:00 USA-Italia.