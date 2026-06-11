Nations League, l'Italia supera la Germania e rialza la testa

Gli azzurri partono bene, ma tedechi inossidabili

Altra partita difficile per gli Azzurri, contro i quotati tedeschi. La squadra di De Giorgi si prende un primo set dominato, ma chiuso solo per 25-20, utile comunque a testare automatismi e difesa dell'Italia. Che però torna a vedere gli spettri del match con la Francia e lascia il secondo set alla Germania con identico punteggio. Tornata in parità, la Nazionale si scuote di nuovo e punto a punto costruisce la vittoria di un terzo set di grande importanza, tanto a livello di testa che ovviamente sul campo.

La vittoria arriva al quarto set

Sembra fatta, ma i tedeschi non sono dello stesso avviso e così il quarto set diventa una vera e propria trappola, nella quale i ragazzi di De Giorgi sembrano cadere inevitabilmente, prima di riprendersi e chiudere il discorso in un infinito tie-break con il doppio ace finale di Bottolo. Successo di vitale importanza per la Nazionale, che conquista i primi fondamentali punti in Nations League.