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venerdì 19 giugno 2026
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Velasco e il discorso alle ragazze del volley che cambia la partita contro la Serbia: "Abbiamo la faccia dei..."

Sono diventate virole le parole del ct delle azzurre, che hanno battuta la Serbia al tie-break per 3-2: tutti i dettagli
2 min
TagsVelascoItalia

Julio Velasco è qualcosa di più di un semplice allenatore. In sostanza è l’uomo in grado di cambiare una partita con la testa, con un "semplice" discorso, toccando i tasti giusti. Nella sfida di Nations League l'Italia ha battuto la Serbia al tie-break. Il migliore in campo? Il commissario tecnico delle ragazze. Nel momento più delicato del quinto set, con le Azzurre in difficoltà, Velasco ha tirato fuori tutta la sua grinta e ha scosso la squadra con un discorso da film, con tanto di mimica facciale: "Psicologicamente loro sono sopra di noi adesso. Come è possibile? Non è una questione di tattica. Loro hanno le vene così e difendono tutto, e noi abbiamo la faccia da caganti, caxxo!".

Valesco trascina l'Italia in Nations League 

Un’iniezione di orgoglio e rabbia che ha cambiato l’inerzia della sfida. Le Azzurre hanno reagito, ritrovando grinta e lucidità proprio quando serviva. Ma non è finita qui. Nel momento più delicato del match, Velasco ha chiamato un challenge per un’invasione a rete serba. La moviola ha dato ragione all’Italia e il ct argentino ha "regalato" alle sue ragazze un punto fondamentale, prima di andare a vincere.

Si può chiamare anche  “Velasco effect”. Perché l’Italia continua il suo cammino in Nations League con una vittoria sofferta ma preziosa, trascinata da un allenatore che sa motivare, decidere e trovare risorse nascoste anche quando sembra finita. 

 

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