Velasco e il discorso alle ragazze del volley che cambia la partita contro la Serbia: "Abbiamo la faccia dei..."

Julio Velasco è qualcosa di più di un semplice allenatore. In sostanza è l’uomo in grado di cambiare una partita con la testa, con un "semplice" discorso, toccando i tasti giusti. Nella sfida di Nations League l'Italia ha battuto la Serbia al tie-break. Il migliore in campo? Il commissario tecnico delle ragazze. Nel momento più delicato del quinto set, con le Azzurre in difficoltà, Velasco ha tirato fuori tutta la sua grinta e ha scosso la squadra con un discorso da film, con tanto di mimica facciale: "Psicologicamente loro sono sopra di noi adesso. Come è possibile? Non è una questione di tattica. Loro hanno le vene così e difendono tutto, e noi abbiamo la faccia da caganti, caxxo!".