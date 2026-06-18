Italia-Serbia diretta Nations League: segui le azzurre di Velasco. Volley oggi LIVE

Dopo il netto successo ottenuto ieri contro la Repubblica Ceca nella Volleyball Nations League femminile, l'Italia di Velasco torna in campo oggi (18 giugno) alla 'Phils Sport Arena' di Pasig City (Manila, Filippine) per sfidare la Serbia . Un nuovo esame di maturità e continuità per Antropova e compagne, che con 4 vittorie (e un ko) sono ora seconde dietro al Brasile (5 successi su 5, compreso quello contro le azzurre): segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

14:06

L'italia si accende: 5-3

5-3 Italia! La Serbia ferma subito il gioco con un time-out dopo il buon avvio delle azzurre: decisivi l'attacco in parallela di Obossa da posto due e l'errore in diagonale di Tica da posto quattro. In precedenza l'Italia aveva trovato il pari con Antropova e sfruttato due errori consecutivi delle serbe, tra un servizio sbagliato di Perovic e un altro errore dai nove metri.

14:04

Inizia la sfida: la Serbia parte bene

0-2 Avvio in salita per l'Italia: invasione di Cambi nel primo scambio, poi Nervini e Fersino non si intendono su una free ball concessa dalla Serbia e la palla cade a terra.

13:55

Velasco alla vigilia: "Una partita che ci farà crescere"

Un grande classico del volley femminile mondiale Italia-Serbia, un match dal quale Velasco si attende risposte importanti da parte delle sue azzurre: "Sarà una partita totalmente diversa da quella contro la Repubblica Ceca - ha detto il ct alla vigilia -. Non so se sarà una prova, ma sicuramente una partita che ci farà crescere".

13:46

Serbia senza le sue stelle e reduce dal ko con il Giappone

Un test significativo per l'Italia sperimentale di Velasco quello odierno contro la Serbia del ct Zoran Terzic, che è senza le sue stelle Boskovic e Ognjenovic ma può contare sulle altre titolari (c’è stata la sostituzione di Uzelac con Ivanovic). Ieri Aleksic e compagne hanno costretto il Giappone al quinto, non sfruttando alcune occasioni di vincere avute nel quarto.

13:38

Buona la prima in azzurro per Obossa: "Felicissima e fiera"

Emozione speciale per Josephine Obossa, che nel match vinto ieri contro le ceche ha fatto il suo esordio assoluto con le azzurre in un match ufficiale ed è apparsa subito a proprio agio in campo: “Sensazioni super positive - ha detto la 27enne napoletana dopo la partita -. Sono felicissima e fiera, quando ho saputo che avrei giocato ho provato molta emozione, non me lo aspettavo ad essere sincera. Non posso che essere felice di questa mia prima uscita in Nations League. Quando ho messo giù il primo pallone ero felice, ho quasi scaricato quel pizzico di tensione che forse mi ero portata in campo. Quel pizzico di ansia si è però sciolta e quindi sono felicissima che tutto sia andato per il meglio. Sono in nazionale e a d essere sincera, non pensavo che sarebbe successo mai. Infatti la mia felicità è palpabile ed ora voglio godermi ogni singolo momento vissuta con questa maglia”.

13:25

L'albo d'oro della Nations League femminile: tre titoli per l'Italia

Ecco l'albo d'oro della Nations League femminile:

2018 - Usa (seconda Turchia, terza Cina)

2019 - Usa (seconda brasile, terza Cina)

2020 - non disputata

2021 - Usa (seconda Brasile, terza Turchia)

2022 - ITALIA (seconda Brasile, terza Serbia)

2023 - Turchia (seconda Cina, terza Polonia)

2024 - ITALIA (seconda Giappone, terza Polonia)

2025 - ITALIA (seconda Brasile, terza Polonia)

13:11

Ritorno da leader per Fahr: "Pronta ad aiutare le più giovani"

Oltre alla vittoria, nel match di ieri contro la Repubblica Ceca l'Italia di Velasco ha festeggiato il ritorno in campo di Sarah Fahr (l'ultima presenza in azzurro risaliva alla finale Mondiale con la Turchia): "Sono molto contenta di essere tornata a giocare per la Nazionale - ha ammesso emozionata dopo la partita -. Dal punto di vista personale, essendomi unita al gruppo da poco più di una settimana, non posso che essere felice della squadra e di come stiamo in campo. Inoltre credo che sia ancora tanto potenziale e che quindi si possa crescere tanto. Siamo giovani dobbiamo ancora migliorare in tanti piccoli aspetti, restare focalizzati senza spazientirci in determinati momenti. È chiaramente un percorso che dobbiamo fare tutte assieme e che proverò a facilitare mettendo a disposizione di tutte la mia esperienza per aiutare chi sta facendo i primi passi in maglia azzurra”.

13:00

Italia-Serbia: dove vederla in tv e in streaming

La sfida odierna di Nations League femminile tra l'Italia del ct Julio Velasco e la Serbia, in programma a Manila, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Manila (Filippine)