Trofeo delle Regioni: Veneto e Lombardia si confermano Campioni

CATANIA -Conclusa, con le finali di Catania, la quarantunesima edizione dell’ AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni che ha visto ripetersi i risultati dello scorso anno con i successi delle rappresentative del Veneto nel torneo femminile e della Lombardia nel torneo maschile.

Il torneo femminile

In una finale 1°-2° posto di un livello incredibile il Veneto ha battuto 2-1 al tie-break (25-23, 23-25, 15-12) la Lombardia e ha conquistato il secondo titolo consecutivo (quinto della sua storia).

Le ragazze di Elisa Sperandio, in questa settimana siciliana, hanno perso un solo incontro contro il Friuli Venezia Giulia al tie-break nell’ultima gara della pool C2, ottenendo poi solamente successi. Il più importante, quello odierno, arriva come nella finale 2025 di Fasano contro una fortissima Lombardia e, probabilmente, è ancora più speciale. Per la rappresentativa veneta si tratta, come già detto, del quinto titolo della propria storia, dopo quelli conquistati nel 2002, 2016, 2019 e 2025.

Presente ad assistere alla finale anche il presidente federale Giuseppe Manfredi; con lui anche i membri del Consiglio Federale riunitosi ieri, sabato 26 giugno, a Catania.

CRONACA: LOMBARDIA-VENETO 1-2 (23-25, 25-23, 12-15)

Nella prima frazione la Lombardia parte subito forte e mette in seria difficoltà il Veneto (8-4, 13-9, 18-14). Le ragazze di Elisa Sperandio però sanno soffrire, non staccano la spina e trovano la parità (21-21, 23-23). Nel finale due errori in attacco di Giulia Francioni permettono alle venete di chiudere sul 23-25.

Nel secondo set il Veneto sembra avere in mano la partita (1-6, 5-11, 11-16). Le ragazze di Sperandio però, giunte al sedicesimo punto, spengono la luce e la Lombardia infila un parziale da 10-0 portandosi sul 21-16. Le venete provano a reagire grazie all’ingresso al servizio di Noemi Casarano ma il controsorpasso non riesce e le azzurro-verdi chiudono 25-23.

Tie-break combattutissimo. Il Veneto va avanti (1-4, 4-7, 6-10) ma la Lombardia ha già dimostrato di non sapere cosa significhi mollare e lo dimostra nuovamente. La parità viene raggiunta dalle ragazze di Prezioso sull’11-11. In questo momento un doppio muro del Veneto spezza gli equilibri (11-13); le ragazze di Sperandio chiudono con il punteggio finale di 12-15.

Le parole del tecnico del Veneto Elisa Sperandio

« Vincere il TDR per due anni consecutivi è tanta roba. Alla fine sono scoppiata in lacrime anche se questo non è da me. Abbiamo un bacino di ragazze ampissimo nella nostra regione. Nel primo set siamo state brave ad avere pazienza, sapevamo dove potevamo soffrire. Abbiamo dei club in Veneto che lavorano benissimo ogni anno e da selezionatore questo è molto importante ».

Le parole dell’ MVP Stella Brustolin

« E’ stato un lungo percorso, con alti e bassi, però alla fine, aiutandoci a vicenda, siamo riuscite a raggiungere il nostro obiettivo. Siamo riuscite, anche nei momenti difficili, a rialzarci sempre insieme ».

I Premi Individuali

MIGLIOR PALLEGGIATORE: Gemma Alderani (Veneto)

MIGLIOR LIBERO: Anna Mia Pegorin (Veneto)

MIGLIOR CENTRALE: Costanza Calleri (Piemonte)

MIGLIOR ATTACCANTE: Elisa Del Soldato (Lombardia)

MVP: Stella Brustolin (Veneto)

Premio Simonetta Avalle: Elisa Sperandio (Coach Veneto)

ALBO D’ORO FEMMINILE

1987: Toscana

1988: non disputato

1989: Abruzzo

1990: Toscana

1991: Toscana

1992: Marche

1993: non disputato

1994: Toscana

1995: Piemonte

1996: Piemonte

1997: Emilia Romagna

1998: Lombardia

1999: Lombardia

2000: Lombardia

2001: Campania

2002: Veneto

2003: Sicilia

2004: Lombardia

2005: Lombardia

2006: Emilia Romagna

2007: Piemonte

2008: Lombardia

2009: Lombardia

2010: Emilia Romagna

2011: Piemonte

2012: Lombardia

2013: Lombardia

2014: Piemonte

2015: Lombardia

2016: Veneto

2017: Lombardia

2018: Lazio

2019: Veneto

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Lombardia

2023: Lazio

2024: Lazio

2025: Veneto

2026: Veneto

Il torneo maschile

Nell'atto conclusivo del torneo maschile al Pala Catania, come nell’edizione 2025 svoltasi al PalaSport di Fasano, la Lombardia ha sconfitto il Lazio con il punteggio di 2-0 (25-21, 25-19) e si è confermata, ancora una volta, la prima potenza nel panorama nazionale. I ragazzi di Piazza hanno chiuso così la cinque giorni sicula con otto vittorie in altrettanti match disputati senza perdere nemmeno un parziale.

La rappresentativa regionale del presidente Piero Cezza, dunque, riscrive la storia conquistando il quarto Trofeo delle Regioni consecutivo. Solo le Marche, tra il 1994 e il 1997 erano riuscite a calare il poker e a vincere quattro edizioni in fila del TDR. Proprio le Marche vengono raggiunte quest’oggi dalla Lombardia, sul trono dell’Albo d’oro della manifestazione, grazie al nono titolo conquistato dagli azzurro-verdi.

Presente ad assistere alla finale anche il presidente federale Giuseppe Manfredi; con lui anche i membri del Consiglio Federale riunitosi ieri, sabato 26 giugno, a Catania.

CRONACA LOMBARDIA-LAZIO 2-0 (25-21, 25-19)

Il primo set vive una prima fase di equilibrio (2-2, 4-4, 6-6) fino a quando i laziali non provano ad allungare (8-12, 14-16). La Lombardia rimane ordinata e, grazie a un ottimo turno al servizio di Branchesi (2 ace), trova il +1 sul 17-16. Lo scatto decisivo, per i ragazzi di Piazza, è quello del +3 sul 23-20 che porta, infine, grazie all’attacco al centro di Branchesi, il 25-21 conclusivo.

Nel secondo parziale il Lazio sembra non aver accusato il colpo e parte subito col piede sull’acceleratore (1-5, 4-7) ma un grande turno al servizio di Ousman Sanneh ristabilisce la parità sul 7-7. La Lombardia sembra avere più forze degli avversari e riesce a strappare il break decisivo del +4 sul 15-11 prima e sul 21-17 dopo. I laziali non riescono a rientrare in partita e Federico Mingazzini fissa il punteggio sul 25-19.

Le parole del tecnico della Lombardia Massimo Piazza

« Sono un po' emozionato perché sinceramente non me la aspettavo questa vittoria. Oggi i ragazzi hanno fatto una grande partita anche se sono partiti un po' contratti. L’emozione era tanta e la manifestazione importantissima, però dopo questa tensione iniziale si sono sciolti e abbiamo espresso una bella pallavolo. Dedico questa vittoria alla mia fidanzata che non è riuscita ad essere qua e alla mia famiglia ».

Le parole del capitano della Lombardia Mattia Alexi Maiocchi

« Siamo riusciti a difendere il titolo ed è un’emozione grandissima. Sono contento per me e per tutta la squadra, perché siamo diventati un gruppo veramente unito. Sono fiero dei miei compagni ».

I premi individuali

MIGLIOR PALLEGGIATORE: Leonardo Brizzi (Lombardia)

MIGLIOR LIBERO: Adriano De Giorgis (Lazio)

MIGLIOR CENTRALE: Luca Camboni (Marche)

MIGLIOR ATTACCANTE: Mattia Alexi Maiocchi (Lombardia)

MVP: Leonardo Rodolfo Branchesi (Lombardia)

L’ ALBO D’ORO MASCHILE

1982: Emilia Romagna

1983: Abruzzo e Molise

1984: Emilia Romagna

1985: Piemonte e Valle d’Aosta

1986: non disputato

1987: Marche

1988: Marche

1989: Emilia Romagna

1990: Marche

1991: Campania

1992: Emilia Romagna

1993: non disputato

1994: Marche

1995: Marche

1996: Marche

1997: Marche

1998: Veneto

1999: Campania

2000: Lombardia

2001: Veneto

2002: Marche

2003: Marche

2004: Veneto

2005: Veneto

2006: Piemonte

2007: Emilia Romagna

2008: Lazio

2009: Campania

2010: Piemonte

2011: Veneto

2012: Trentino

2013: Lombardia

2014: Lombardia

2015: Lombardia

2016: Puglia

2017: Veneto

2018: Lombardia

2019: Puglia

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Veneto

2023: Lombardia

2024: Lombardia

2025: Lombardia

2026: Lombardia