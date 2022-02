Bergamo-Cuneo big match dell' 8a di ritorno

Domenica alle 16.00, la Conad Reggio Emilia, quinta in classifica, cerca riscatto in casa dopo la beffa di mercoledì a Siena. L’ostacolo Gruppo Consoli McDonald's Brescia vuole lottare. La sfida si apre ancor prima sul piano mentale visto che domenica i Tucani avevano affrontato Siena spuntandola sul proprio campo con un bilancio finale più roseo, imponendosi per 3-1. Nei precedenti i lombardi hanno il naso avanti (7-6). L’unico ex nei roster è Catellani, nel 2018/19 a Brescia. Da una parte Held è alla gara n.100 in Serie A, dall’altra Bisi è a 3 punti dai 3000 in carriera ed Esposito a 1 block dai 300.



Sempre alle 16.00, la BCC Castellana Grotte vuole voltare pagina dopo il passo falso al PalaParenti con i Lupi. La formazione pugliese, a ridosso del podio in classifica, ospita la Pool Libertas Cantù, che nella maratona interna del 20 febbraio ha domato al tie break Motta e ora occupa la nona piazza con 23 punti come i ‘cugini’ bresciani, favoriti però da un miglior quoziente set. Tradizione più che favorevole alla BCC, un’autentica bestia nera per i lombardi con un en plein di 7 affermazioni in 7 confronti. L’unico ex è Tiozzo, nel 2015/16 tesserato con Cantù.



I riflettori del PalaEstra si riaccendono alle 17.00. Dopo aver rotto il digiuno di vittorie nella battaglia sportiva all’ultimo respiro con la Conad, i padroni di casa dell’Emma Villas Siena devono dare seguito all’impresa perché le lunghezze che li separano dalla terz’ultima posizione sono quattro e i punti a disposizione si sfoltiscono gara dopo gara. In Toscana arriva la Delta Group Porto Viro per il terzo confronto con i senesi, una vittoria per parte nei precedenti. Il bilancio degli ex pende verso i veneti, con cui militano quattro atleti che sfidano il passato: Barone, Fabroni, Mariano e Vedovotto. Gli ospiti, decimi dopo la beffa casalinga al tie break con Reggio Emilia, cercano punti d’oro. Ottaviani è a 10 sigilli dai 1500 in Regular Season e a 1 ace dai 200 in carriera.



Alle 17.30, il PalaPrata dà alloggio alla HRK Diana Group Motta contro la Sieco Service Ortona. La neopromossa, scivolata al settimo posto dopo una prima parte di stagione interessante, ha vinto una sola partita dopo il giro di boa ed è reduce da cinque sconfitte consecutive, di cui quattro incassate al tie break, ma all’andata ha vinto l’unico incrocio nella categoria con gli abruzzesi. Gli ospiti, terzultimi a +4 su Siena, hanno messo in cascina 9 punti nelle ultime tre gare e inseguono la quarta vittoria scacciapensieri. Fabi nel 2019/20 ha iniziato la stagione a Motta, Ferrato in questa stagione si è trasferito a Ortona a torneo in corso dopo aver cominciato con la HRK. Tra gli ospiti Bulfon cerca il punto n. 500 in Regular Season.



Scontro da piani alti nell’unico match delle 18.00. L’Agnelli Tipiesse Bergamo, seconda forza della classifica a 1 punto dalla vetta, con ampie possibilità di riprendere il comando grazie alle gare da recuperare, ospita la BAM Acqua San Bernardo Cuneo, terza a -3 dagli orobici e sconfitta 5 volte su 6 da Bergamo negli scontri diretti. Nelle fila del collettivo piemontese militano due atleti con trascorsi in Lombardia nella stagione 2019/20, ovvero Wagner (2 punti ai 2500 in carriera) e Preti (10 punti ai 2000 in Regular Season). Nel team di casa Padura Diaz cerca il block n. 500 in Italia.



Nel posticipo delle 19.00 la Cave Del Sole Lagonegro accoglie la capolista Kemas Lamipel Santa Croce, che al Palasport Villa d’Agri ritrova da rivale Di Silvestre, lo scorso anno tesserato con i Lupi. Attualmente in sesta posizione, i lucani sono reduci dallo stop in quattro set a Ortona, mentre la prima della classe ha conquistato la vetta a +1 su Bergamo (due match da recuperare) grazie alla vittoria fondamentale con il massimo scarto nel 7° turno di ritorno tra le mura di casa contro una rivale ostica come Castellana. Tra gli ospiti Fedrizzi si avvicina ai 2000 punti in Regular Season, ora a -23.



Turno di riposo per la Synergy Mondovì, ultima in classifica con 10 punti, ma con delle gare da recuperare. Dopo la sconfitta a Santa Croce è stato rinviato il match interno della 7a giornata di ritorno contro Bergamo.



PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 8a DI RITORNO-

Domenica 27 Febbraio 2022, ore 16.00-



Conad Reggio Emilia - Gruppo Consoli McDonald's Brescia Arbitri: Marconi, Clemente

BCC Castellana Grotte - Pool Libertas Cantù Arbitri: Pasciari, Gaetano

Domenica 27 Febbraio 2022, ore 17.00-

Emma Villas Aubay Siena - Delta Group Porto Viro Arbitri: Feriozzi, Verrascina



Domenica 27 Febbraio 2022, ore 17.30-

HRK Diana Group Motta - Sieco Service Ortona Arbitri: Giglio, Nava

Domenica 27 Febbraio 2022, ore 18.00-

Agnelli Tipiesse Bergamo - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Venturi, Santoro

Domenica 27 Febbraio 2022, ore 19.00-



Cave Del Sole Lagonegro - Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Palumbo, De Simeis

Riposa: Synergy Mondovì

LA CLASSIFICA-

Kemas Lamipel Santa Croce 40, Agnelli Tipiesse Bergamo 39, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 36, BCC Castellana Grotte 35, Conad Reggio Emilia 29, Cave Del Sole Lagonegro 28, HRK Diana Group Motta 27, Gruppo Consoli McDonald's Brescia 23, Pool Libertas Cantù 23, Delta Group Porto Viro 22, Sieco Service Ortona 20, Emma Villas Aubay Siena 16, Synergy Mondovì 10.



1 incontro in meno: Agnelli Tipiesse Bergamo, Conad Reggio Emilia.

1 incontro in più: Kemas Lamipel Santa Croce, Cave Del Sole Lagonegro.

2 incontri in meno: Synergy Mondovì.