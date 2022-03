Un'orgogliosa Mondovì doma Porto Viro in cinque set

MONDOVI' (CUNEO)- L'ulimo posto della classifica non spegne la voglia di battersi della Synergy Mondovì che stasera ha battuto in cinque set una Delta Group Porto Viro sempre più nel tunnel della crisi. Nonostante il cambio di panchina, con Baldon che ha preso il posto del dimissionario Tardioli, i nerofucsia si sono arresi sotto i colpi di Nwachukwu (29 punti) e Meschiari (21) che hanno fatto la differenza. Partita sempre sul filo dell'equilibrio con la squadra di Denora in vantaggio per due volte e i veneti capaci di riportare in entrambe le occasioni il punteggio in parità. Decisivo il tie break con la Synergy più attenta e potente in attacco ed in grado di gestire meglio il concitato finale.

Il tie-break sorride alla Sybergy Mondovì che, nel recupero della terza giornata di ritorno di Serie A2 Maschile supera la Delta Group Porto Viro affidata da questa settimana a Nicola Baldon senza risuscire ad invertire la tendenza negativa. Prova di carattere della formazione di Denora che dopo essere andata due volte in vantaggio, e subito le rimonte dei nerofucsia, ha trovato lo sprint vincente nel quinto set.

La Synergy Mondovì di Francesco Denora in campo con Lusetti-Nwachuckwu sulla diagonale, Meschiari-Boscaini in banda, Ceban-Catena in posto tre, Fenoglio libero.

La Delta Group Porto Viro risponde con Fabroni al palleggio e Bellei opposto, Vedovotto e Pol come schiacciatori (problemi nel riscaldamento per Mariano), Barone e O’Dea al centro, Lamprecht libero..

Scatto bruciante di Porto Viro in avvio: 2-6, in battuta c’è Bellei. Non si fa attendere la reazione di Mondovì, che sul servizio di Catena costruisce l’abbrivio del 5-6. Animi tesi in campo, un rosso per Fabroni, uno per Nwachukwu, punteggio livellato sul 10-10. Mani-out e block di Bellei, Porto Viro torna avanti 10-12. Gli ospiti riescono a far filare il cambio palla a lungo, ma si inceppano nel momento più caldo del set: 18-18 di Boscaini a muro, block anche per Ceban e siamo 19-18, time per Baldon. Pasticcio polesano e murata di Nwachuckwu, il gap si allarga: 21-18. Missile dai nove metri di Bellei, Porto Viro, però, sparacchia fuori la palla della possibile parità (22-20, Mondovì ha cambiato in banda inserendo Mazzon e Cianciotta). Ancora le mani di Nwachuckwu a stoppare un attacco della Delta Group, i nerofucsia sono entrati in un’incredibile spirale negativa e non ne escono più: 25-20, 1-0.

Tante sbavature in apertura di seconda frazione, squadre a braccetto. Pol (ace) e Vedovotto in contrattacco danno slancio agli ospiti: 9-11, time Denora Caporusso. Muro di Fabroni che bacia la linea laterale, errore offensivo di Nwachuckwu, Delta Group con un prezioso tesoretto in tasca: 9-13. Timbro di O’Dea per il 12-17, la squadra di casa sostituisce Lusetti con Piazza. Altro pasticcio in attacco di Nwachuckwu, 12-18, time Mondovì. Brilla O’Dea in questa fase, che prima tiene a distanza l’avversario e poi lo castiga con l’ace (“benedetto” dal check) del 14-21. Monster-block di Barone, altre due battute a segno di O’Dea, 14-24. Mondovì nel frattempo ha ricambiato i suoi schiacciatori, ma stavolta senza alcuna pretesa: 15-25, 1-1.

Terzo set, sestetti invariati e trend invariato: Porto Viro baldanzosa, padroni di casa in ambasce, 1-4. Troppo facile per essere vero, Meschiari e Ceban puniscono le imprecisioni della ricezione polesana, 5-5. Meschiari firma il sorpasso, invasione ospite (decisivo il check) e Mondovì va sul 9-7. Time richiesto da Baldon sull’11-9, la pausa non sortisce effetti benefici, anzi, Ceban trova l’ace del 15-12. O’Dea e Barone stanno tenendo in vita la Delta Group, ma ci vogliono tre gioielli in battuta di Bellei per rovesciare (clamorosamente) il punteggio: 16-17, time Denora Caporusso. Si rivedono Cianciotta e Mazzon tra le fila monregalesi, gli ospiti invece sdoganano Marzolla a muro. Fallo in attacco proprio di Cianciotta (18-20), un regalo che Porto Viro ricambia poco dopo con l’attacco out del 22-22, interruzione per Baldon. Gli ospiti conquistano la palla set (24-23 Barone) ma la sciupano, Boscaini ne approfitta per girare la ruota (25-24). Alla terza occasione Nwachukwu pesca l’ace che chiude i conti: 28-26, 2-1 Mondovì.

Inizio di quarta frazione da oscuri presagi per Porto Viro: 4-2. Vedovotto non si spaventa e agguanta il pari (5-5). Battuta al veleno di Fabroni, due block di O’Dea, errore di Nwachuckwu: 6-10, Denora Caporusso ha già speso un time. Contro-break immediato di Mondovì sul servizio di Ceban, 9-10, Baldon ferma il gioco prima di sostituire Pol con Gasparini. Invasione piemontese e schiaffo di Bellei in contrattacco, la Delta Group riprende quota (12-16). Reazione veemente della formazione di casa, pungono Meschiari da posto quattro e Nwachuckwu sul lato opposto: 18-18 con un tempo chiamato Baldon. Gli sforzi di Mondovì sembrano vanificati dal solito errore in attacco (18-20), Gasparini con un gran muro conferma che Porto Viro ha di nuovo il pallino in mano: 19-22, time Denora Caporusso. Di riffa o di raffa, i nerofucsia resistono anche all’ultimo assalto monregalese (da 21-24 a 23-24) e portano la contesa al quinto: mani out-di Bellei per il 23-25, 2-2.

Tie-break, Delta Group conferma Gasparini in luogo di Pol. subito protagonista Nwachuckwu: attacco e muro, 3-1. Da un opposto all’altro, ace di Bellei, 3-3. Ricostruzione su ricostruzione, Mondovì rimette il naso davanti con Catena, 5-3. Brutto svarione in attacco, Baldon richiama i suoi in panchina: 7-4. Boscaini manda le squadre al cambio campo sull’8-4, di morbidezza Nwachuckwu per il 10-5, doppio cambio tra le fila polesane, dentro Zorzi-Marzolla per Fabroni-Bellei). Marzolla a segno prima di tornare a bordo campo, Vedovotto rosicchia un punticino break, 10-7. Parallela al fulmicotone di Bellei, 11-9, time Denora Caporusso. Palla completamente sballata di Nwachuckwu (11-10), che però si fa ampiamente perdonare con la doppietta del 13-10. Porto Viro riesce ad accorciare (con Romagnoli, appena entrato) e ad annullare una palla match, ma non la seconda: 15-13, 3-2 Synergy Mondovì.

I PROTAGONISTI-

Nicola Baldon (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « Questo punto potrebbe diventare prezioso in ottica salvezza, sono soddisfatto degli sforzi che la squadra ha prodotto stasera, ci siamo trovati in difficoltà per diversi motivi, non da ultimo lo stop di Mariano nel riscaldamento, e siamo riusciti comunque ad uscirne. Non è un alibi ma ci portiamo ancora dietro le scorie della serie di sconfitte che abbiamo subito, purtroppo non siamo stati lucidi nel prendere alcune decisioni, spesso complicandoci la vita da soli. Guardiamo avanti e cerchiamo di cambiare questa situazione, non è solo una questione tecnica, ma di tranquillità in campo che dobbiamo ritrovare ».

IL TABELLINO-

SYNERGY MONDOVÌ – DELTA GROUP PORTO VIRO 3-2 (25-20, 15-25, 28-26, 23-25, 15-13)

SYNERGY MONDOVÌ: Lusetti 1, Meschiari 21, Catena 7, Arinze Kelvin 29, Boscaini 11, Ceban 12, Gecchele (L), Raffa (L), Mazzon 1, Cianciotta 2, Fenoglio (L), Piazza 0, Camperi 0. N.E. Caldano. All. Denora.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Fabroni 3, Vedovotto 12, O’Dea 16, Bellei 28, Pol 8, Barone 12, Penzo (L), Lamprecht (L), Zorzi 0, Romagnoli 1, Gasparini 3, Marzolla 1. N.E. Mariano. All. Baldon.

ARBITRI: Venturi, Cavicchi.

NOTE – durata set: 26′, 22′, 31′, 27′, 21′; tot: 127′.