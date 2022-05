Cuneo-Reggio Emilia parte la sfida per la Superlega

CUNEO- Al via le Finali al meglio dei cinque match dei Play Off A2 Credem Banca . A contendersi la promozione in SuperLega, una di fronte all’altra, ci saranno la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e la Conad Reggio Emilia, rispettivamente terza e quarta forza del torneo.

Si comincia domenica 15 maggio alle 18.00 in Gara 1 al Palasport di Cuneo, grazie al miglior piazzamento dei cuneesi al termine della Regular Season.

Le due squadre hanno dato un forte scossone ai Play Off eliminando in Semifinale due delle favorite, nonché meglio piazzate in classifica: i piemontesi hanno estromesso la seconda in graduatoria Kemas Lamipel Santa Croce in due gare, sfruttando al meglio il blitz esterno in Gara 1, mentre i reggiani hanno conquistato mercoledì sera una storica Finale in Gara 3, grazie alla seconda vittoria di fila (la prima in trasferta ai Play Off) contro la vincitrice della Regular Season, l’Agnelli Tipiesse Bergamo.

In perfetta parità i precedenti globali tra BAM Acqua S. Bernardo e Conad, 8 in totale con 4 successi per parte. In equilibrio anche i confronti in Regular Season 2021/2022, a favore di Reggio Emilia invece quello nella Finale Del Monte® Coppa Italia dell’11 febbraio a Cuneo, con capitan Garnica ad alzare la Coppa sul campo tricolore, al termine di un combattutissimo match concluso 3-1 per gli ospiti. I piemontesi si presenteranno all’appuntamento con un Leo Andric in più rispetto ai precedenti scontri, e avranno qualche giorno di riposo in più sulle gambe rispetto ai rivali, ma attenzione agli emiliani, formazione che ha già riservato diverse sorprese se non addirittura imprese.

GARA 1 FINALE PLAY OFF-



Domenica 15 maggio 2022, ore 18.00-



BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia Arbitri: Cavalieri, Prati