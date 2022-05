Gamba sostituisce Motzo a Cantù

CANTU’ (COMO)- Un innesto importante per la Pool Libertas Cantù che per la prossima stagione si è assicurata le prestazioni di Kristian Gamba, opposto che nell'ultima stagione ha conquistato il terzo posto nella classifica marcatori della serie A2. Il giovane aostano nelle ultime tre stagioni ha giocato nella HRK Diana Group Motta di Livenza società con la quale ha conquistato la promozione dalla Serie A3 alla Serie A2 Credem Banca, oltre al Premio “Francesco Badiali” come miglior giocatore Under 23 italiano di Serie A3 nel campionato 2020-2021. Gamba è stato anche nel giro delle Nazionali giovanili, conquistando un argento ai Mondiali Under 21 in Bahrain nel 2019.. Prenderà il posto di Matheus Motzo,

LE PAROLE DI KRISTIAN GAMBA-

« Il mercato di palleggiatore e opposto è sempre il primo a chiudersi, ma sia io che Alessio (Alberini, ndr) abbiamo piena fiducia nella scelta che abbiamo fatto. Lui conosce già questa realtà, io ho già sentito sia il Presidente (Ambrogio Molteni, ndr) che l’allenatore (Francesco Denora, ndr), e ho piena fiducia in loro e nel lavoro che stanno facendo per allestire una squadra competitiva per affrontare un campionato che sarà ancora più competitivo rispetto a quello appena concluso. Giocare in un campionato di alto livello è sempre molto stimolante, anche se questo sarà ‘solo’ il mio terzo in questa categoria, il secondo di fila. E sono molto contento di essere a Cantù, una società storica dall’esperienza decennale in Serie A2, e non vedo l’ora di iniziare! Sarà importante costruire un gruppo amalgamato con il quale lavorare ogni giorno per crescere insieme, e ho piena fiducia nella società a riguardo ».

LE PAROLE DEL TECNICO FRANCESCO DENORA-

« Per sostituire Motzo cercavamo un profilo simile, giovane ed ambizioso e con Gamba abbiamo trovato quello che cercavamo. Con Alberini nelle ultime 2 stagioni ha mostrato grandi cose, e questo ci ha convinti ancora di più. Kristian ha delle ottime doti atletiche e tecniche, un mancino rapido e con un braccio davvero notevole. Inoltre ha le qualità per ‘spaccare’ i set con il suo servizio.

Penso che il Pool Libertas sia la piazza adatta a lui per continuare a crescere e stupire, e che lui sia il giocatore adatto a Cantù per farci divertire ».