L'argentino Federico Pereyra a Siena

SIENA- Arriva dall’Argentina il nuovo opposto in casa Emma Villas Aubay Siena . A vestire la maglia biancoblu della nuova stagione sarà Federico Pereyra, colonna della nazionale argentina e medaglia di bronzo a Tokyo 2020. Fresco di scudetto con l’UPCN di San Juan (ARG) e di titolo di MVP dei play off, Pereyra è pronto a buttare giù palloni pesanti per la sua seconda stagione in Italia. Con Federico Pereyra il club del Presidente Bisogno utilizza il jolly del primo dei due stranieri a disposizione per questa nuova stagione in A2.

LA CARRIERA-

Classe 1988, 200 cm di altezza,l’opposto natio proprio di San Juan ha iniziato a soli otto anni a giocare grazie a sua madre, giocatrice di pallavolo. Ma è a già sedici anni che arriva la prima convocazione in albiceleste della quale indossa la maglia fin dal 2006 con poche interruzioni.

In Italia Pereyra lo abbiamo visto in occasione della VNL 2021 a Rimini ma la prima volta nel BelPaese risale al 2012 con l’Elettrosud Brolo a stagione iniziata, reduce da una annata in Brasile con il BMG Montes Claros e, ancora prima, da due ricche stagioni con la Bolivar Voley in terra natia, con la quale aveva conquistato la vittoria del campionato, la Coppa Argentina, la medaglia d’oro al South American Club Championship e il titolo di miglior realizzatore del Club World Championship 2010/11. In seguito ha avuto esperienze in Belgio, in Iran, in Arabia Saudita e in Libia fino al ritorno in Argentina nella scorsa stagione.

LE PAROLE DI FEDERICO PEREYRA-

« Sono molto felice per questa opportunità di giocare di nuovo in Italia. Non appena è apparsa la possibilità di giocare a Siena non ho esitato un attimo nella mia scelta. Il mio grande obiettivo è essere in grado di aiutare la squadra e raggiungere gli obiettivi prefissati dal club. Lavorare duramente ogni giorno. Personalmente questa è una grande sfida per misurare le mie capacità e mostrare il mio livello ».