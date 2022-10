Bergamo torna padrona, travolta Porto Viro

BERGAMO - Nel posticipo della 4a giornata l'Agnelli Tipiesse Bergamo regala ancora una versione di implacabilità al potere. Con il solito spirito di squadra, ma anche con il solito Williams Padura Diaz. Il martello, come con Prata, si prende il titolo di Mvp con un’altra prestazione sublime e festeggia come meglio non avrebbe potuto i 36 anni: 17 punti, 55% e 4 ace. I compagni, dal primo all’ultimo, non sono da meno ed il 3-0 (25-21, 25-21,25-18) con cui anche Porto Viro si deve arrendere spiega la superiorità in maniera lampante. Una vittoria che vale tanto oro quanto pesa e consente alla squadra di Graziosi di riprendersi la vetta a punteggio pieno con un solo set lasciato in quattro giornate.

Bergamo parte così così, Porto Viro difende e contrattacca tanto da portarsi sul 12-16. E’il momento in cui i rossoblù si scuotono e si rimettono in carreggiata mettendo la freccia (19-17) con un parziale 7-1 fissato da un muro di Jovanovic su Iervolino e un ace di Padura Diaz. L’opposto italo-cubano suona la carica, a completare l’opera ci pensano Cominetti e Copelli. Se i veneti avevano pagato dazio al semaforo verde con addirittura 11 errori (contro 6), al ritorno in campo calano in attacco dal 52% al 41 contro un avversario che si andrà ad attestare di lì a poco al 55%. Il cambio di ritmo è pressoché immediato tanto che Garnica e compagni restano subito a distanza di sicurezza con la punta del 14-10 griffato Cominetti. Un + 4 che, pur con un leggero effetto elastico, resta immutato fino al 2-0 anche perché sale la ricezione (74 con il 63% di perfetta), addizionata alla conclamata freddezza sopra quota 20. L’Agnelli Tipiesse riparte poi forte anche nel terzo con il 4-0 instradato da una serie dai nove metri di Jovanovic. Fondamentale che mette in luce anche Padura Diaz, per non essere da meno del “compagno di diagonale”: ace 8-4 e palla pesante che consente a Cioffi il comodo appoggio del 10-4. Mazzon, estremamente positivo anche alla quarta di fila da titolare, piazza due dei tre punti per il 16-9. Tra i due acuti del posto 4 una parallela da incorniciare del solito Padura Diaz. Che, mentre Cominetti si conferma inarrestabile in prossimità di quota 20, pure mette il ruggito finale con due siluri dalla linea dei nove metri.

IL TABELLINO-

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO – DELTA GROUP PORTO VIRO 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Jovanovic 2, Mazzon 11, Copelli 7, Padura Diaz 17, Cominetti 11, Cioffi 4, Toscani (L), Catone 0, Pahor 0. N.E. Baldi, Cargioli, Lavorato, Held, De Luca. All. Graziosi.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 1, Iervolino 7, Sperandio 2, Krzysiek 16, Pierotti 4, Barone 1, Zorzi 0, Bellei 2, Vedovotto 0, Sette 3, Russo (L), Maccarone 3. N.E. Erati, Lamprecht. All. Battocchio.

ARBITRI: Armandola, Santoro.

NOTE – durata set: 29′, 31′, 29′; tot: 89′.

LA CLASSIFICA-

Agnelli Tipiesse Bergamo 12, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 11, Tinet Prata di Pordenone 9, BCC Castellana Grotte 9, Kemas Lamipel Santa Croce 7, Conad Reggio Emilia 6, Delta Group Porto Viro 5, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 5, Videx Grottazzolina 5, Consar RCM Ravenna 4, Consoli McDonald’s Brescia 4, Pool Libertas Cantù 3, Cave del Sole Lagonegro 2, HRK Motta di Livenza 2.