Motta-Lagonegro apre la 9a giornata

ROMA-Serie A2 Credem Banca in campo nel fine settimana del 26 e 27 novembre con le gare della 9a di andata. In programma un anticipo al sabato e una maratona domenicale. Nei piani alti c’è bagarre. Pur perdendo colpi, la capolista Vibo Valentia è ancora in vetta, ma resta ai box per il rinvio della partita interna contro Reggio Emilia.



Sabato, alle 18.00, si sfidano in cerca di punti salvezza la HRK Motta di Livenza e la Cave Del Sole Lagonegro, squadre che in Serie A si sono già incrociate con una vittoria per parte. I padroni di casa sono ultimi e non hanno ancora vinto un match in stagione, gli ospiti occupano la penultima piazza a +5. Nelle fila del team veneto, Enrico Pilotto è a 3 block dal traguardo dei 100 in Regular Season. Tra gli ospiti, Paolo Bonola può raggiungere i 500 sigilli nelle stagioni regolari con 2 punti, mentre Francois Lecat è a 6 attacchi vincenti dai 500. Record importante alla portata per Wagner Pereira Da Silva: quota 2000 punti in carriera a -7. Per Motta è definitivo il trasferimento presso il Pala Barbazza di San Donà di Piave, adeguato per capienza alle norme di Serie A2.



Domenica, alle 17.00, la BCC Castellana Grotte, seconda con una lunghezza da recuperare sulla capolista, ospita la Delta Group Porto Viro, squadra a -3 dalla vetta e carica per il successo centrato con la prima della classe. Il team veneto è in vantaggio nei precedenti (2-1). Tre ex tornano da rivali al PalaGrotte: Alex Erati, Fernando Garnica (1 ace ai 200 in Regular Season) e Filippo Vedovotto. Aria di record in Regular Season: tra i padroni di casa Matteo Zamagni è a 4 muri vincenti ai 500, tra gli ospiti Marco Pierotti è a 17 punti dai 1500, Graziano Maccarone è a 3 muri da 100. In carriera Felice Sette è a -19 punti dai 1000.



Alle 18.00, va in scena lo scontro inedito tra la Pool Libertas Cantù e la Consar RCM Ravenna. Il sestetto lombardo, che ha salutato Gianluca Rossi, tornato a Monza, e ritrova da rivale Martins Arasomwan, cerca il quarto successo di fila con sorpasso sui romagnoli. Gli ospiti hanno presentato come rinforzo in cabina di regia il veterano Natale Monopoli che in caso di ingresso in campo sarebbe il secondo atleta più longevo di sempre a calcare i campi di Serie A, e vengono dal 3-1 su Prata e hanno 2 punti di vantaggio. Nel team di casa Alessio Alberini cerca l’ace n. 100 in Regular Season, Dario Monguzzi può toccare quota 1500 punti nelle stagioni regolari siglandone 5. Tra gli ospiti, Martins Arasomwan insegue il block n. 100 in carriera.



Sempre alle 18.00, la Consoli McDonald's Brescia vuole rinnovare la tradizione positiva con la Videx Yuasa Grottazzolina. I tucani, che hanno appena salutato il centrale Luisetto, hanno sempre avuto la meglio nei 6 precedenti contro i marchigiani, che una volta per tutte vogliono esorcizzare la propria bestia nera, anche perché in palio ci sono punti di importanza capitale. Il sestetto lombardo è dodicesimo e vuole riguadagnare terreno, la formazione ospite è quarta a 3 punti dalla testa della classifica e viene dal successo significativo contro Bergamo. Se tra i bresciani Davide Esposito cerca l’ace n. 100 in carriera, nel gruppo Videx Dusan Bonacic può realizzare 12 punti per arrivare ai 1000 in Regular Season.



Quinto faccia a faccia in Serie A, alle 18.00, tra BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e Tinet Prata di Pordenone, con i friulani avanti per 3-1. Si tratta di uno scontro diretto per la classifica, visto che entrambe le squadre hanno finora raccolto 11 punti come Cantù. Caduta in tre set al PalaParenti di Santa Croce nell’ultimo match, la compagine piemontese è decima, mentre gli ospiti sono noni grazie a un miglior quoziente punti (punti in classifica e quoziente set sono uguali).

In Regular Season, per la BAM, Matteo Pedron cerca 3 ace al fine di arrivare a 100, mentre Andrea Santangelo è a 4 block dai 100. Sul fronte opposto Simone Scopelliti è a 4 muri vincenti dai 300 in carriera, Manuel Bruno a 9 attacchi vincenti dai 500.



Si rinnova alle 18.00 una classica della categoria, con l’Agnelli Tipiesse Bergamo che ospita la Kemas Lamipel Santa Croce, rinforzata dall’ingaggio di Manuel Coscione. I due Club si sono già sfidati 17 volte e i Lupi sono avanti per numero di vittorie (10-7). Nonostante il passo falso a Grottazzolina, gli orobici hanno una sola lunghezza di ritardo dalla vetta e possono insidiare il primato di Vibo in caso di vittoria interna, ma anche Santa Croce, che ritrova da avversari Riccardo Copelli, Riccardo Mazzon e William Padura Diaz, cerca punti con determinazione a caccia del terzo successo consecutivo. Roberto Cominetti cerca il block n. 100 in Regular Season e i 6 attacchi vincenti che lo separano dai 1500 in carriera. Tra i lombardi, Massimiliano Cioffi insegue 3 block per sfondare quota 200. Tra i toscani, Leonardo Colli ne vuole timbrare 3 per i primi 100 della carriera.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9a GIORNATA-