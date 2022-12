Manuele Lucconi nuovo opposto di Vibo

Atleta giovane, di buone potenzialità tecniche, arriva a rafforzare la compagine giallorossa guidata dal tecnico brasiliano Cesar Douglas per la fondamentale seconda parte della stagione.

LA CARRIERA-

Manuele Lucconi, 24 anni da compiere il prossimo 9 febbraio, 194 cm, proviene dal torneo di Superlega dove, con la casacca rossoblù della Gioiella Prisma Taranto ha fatto due brevissime apparizioni: la prima nella giornata inaugurale al “PalaMazzola” con la corazzata Cucine Lube Civitanova persa dopo tre set tirati allo spasimo (con parziali di 23–25/23–25/21–25), dove ha realizzato il suo primo punto nel massimo torneo del volley nazionale maschile, schierato nel terzo set da coach Vincenzo di Pinto al posto di Tommaso Stefani. La seconda, invece, nel set di apertura della 2a giornata a Cisterna di Latina, senza realizzare punti, subendo un’altra sconfitta per 3–0 (25–20/25–16/28–26 i parziali dei set).

Nella scorsa stagione agonistica il fuorimano fanese ha militato in Serie A3 con la Sistemia Saturnia Aci Castello guidata dall’ex tecnico giallorosso, l’argentino Waldo Kantor, dove ha stabilito il record di punti fatti in una sola partita, chiudendo il match della 6a giornata del girone ascendente al “Pala Pentimele” di Reggio Calabria contro la Omi-Fer Palmi, perso alla frazione decisiva, realizzando 48 punti (con due muri e altrettanti ace), ed un ottimo 62% di positività offensiva.

Lo scorso anno ha vinto la classifica di miglior realizzatore della Serie A3 con 576 punti complessivi nelle 24 partite e 90 set disputati, dei quali 24 al servizio, 27 a muro, 525 in attacco, davanti a Hidde Boswinkel (Maury’s Com Cavi Tuscania) autore di 565 punti e l’opposto Pawel Stabrawa (Vigilar Fano) a quota 559 punti. Nella gara di esordio in Superlega contro Civitanova ha ricevuto il Premio di Lega “Andrej Kuznetsov” come Miglior realizzatore del torneo di A3.

Nella sua giovane carriera, tra A3, A2, Superlega, Coppa Italia di categoria e Play Off, Manuele Lucconi ha totalizzato 1261 punti e 58 muri. Cresciuto nel vivaio Fanese è stato tra i protagonisti della promozione del team marchigiano in Serie A3 nella stagione 2018–2019. Ha fatto un’esperienza anche con la Emma Villas Aubay Siena in Serie A2 nella stagione 2019–2020 per poi tornare a Fano.

LE PAROLE DI MANUELE LUCCONI-

«Arrivo a Vibo Valentia a stagione in corso in un gruppo che sta facendo bene –sono state le prime parole dell’opposto. Questo mi permette di stare tranquillo e mi darà tutto il tempo necessario per riprendermi al 100% e tornare in gran forma. A Taranto ho giocato solo due partite, poi, purtroppo, ho subito l’infortunio e da quasi due mesi sono fermo – prosegue il neo opposto giallorosso – ma so che la mia sarà una ripresa abbastanza rapida per garantire alla mia nuova squadra il massimo delle mie qualità tecniche e agonistiche. Sono stato accolto calorosamente dalla squadra e dallo staff. Mi sto trovando bene. Vibo è un posto tranquillo dove vivere e la società è ben strutturata».