TARANTO-Le strade della Gioiella Prisma Taranto e di Manuele Lucconi si separano. L'opposto fanese, giunto in Puglia lo scorso mese di giugno per essere una valida alternativa per l'attacco, non ha avuto nell'esperienza alla corte di Di Pinto lo spazio che si aspettava ed ha, in sintonia con la società, di interrompere la collaborazione per cercare di dimostrare altrove il suo intero valore.